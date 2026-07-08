El Espanyol presenta a Hartman: "No puedo prometer goles, pero daré mi 100%"

El RCD Espanyol ha presentado este miércoles a su nuevo lateral izquierdo el holandés Quilindschy Hartman, como una de sus nuevas bazas para remplazar la baja de Carlos Romero. Cedido por el Burnley FC, el otro club propiedad de Alan Pace en la liga inglesa, el jugador ha atendido a los medios en su primera intervención pública como jugador perico.

"Es un jugador que responde a lo que Manolo quería. Tiene pierna, llegada, buen manejo de balón y salida de balón. Es el perfil que necesitamos", ha dicho Monchi en la presentación del holandés. "Es joven, tiene margen de crecimiento y se adapta bien a lo que el equipo quería y a La Liga española", ha resumido el director deportivo.

"El fútbol inglés es muy diferente del español. Necesito aprender. Pero lo que espero es repetir un poco lo que se hizo a inicios de la temporada pasada, que se estaba incluso en puestos de Champions League", reconoció Hartman en su primera intervención ante los medios. El carrilero, que quiere ser conocido como 'Q', agradeció la confianza depositada en él por el técnico blanquiazul y el director deportivo.

"Sé que el equipo es una familia"

El jugador ha asegurado que espera poder tener un buen rendimiento desde el principio porque el estilo de juego de la competición española encaja con el suyo en el campo. "LaLiga encaja bien con mi estilo. Mi experiencia en el Burnley la puedo traer aquí", ha reconocido. "La Premier es muy intensa, todos los jugadores toman la pelota y tratan de marcar inmediatamente. Aquí hay un poco más de calma para construir las jugadas. Lo que puedo prometer es que daré el 100%, no puedo prometer ni goles ni asistencias. Pero los aficionados pueden esperar todo el esfuerzo de mi parte", afirmó el lateral.

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'Q' ha enfatizado también la familiaridad del club y su comodidad en este aspecto. "Sé que el equipo es una familia y que el RCDE es de su gente. Prometo dar el máximo por este club histórico", ha añadido el jugador.