El deporte catalán reconoce a mujeres referentes en la Gala Mujer y Deporte 2026

El deporte catalán reconoció este martes la trayectoria y la contribución de mujeres que han impulsado la transformación del sector desde los ámbitos deportivo, directivo, institucional, empresarial y de la comunicación durante la celebración de la Gala Mujer y Deporte 2026. El acto, organizado por la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC) con el apoyo del Conselleria d'Esports de la Generalitat de Cataluña, reunió a representantes del mundo del deporte, las instituciones y la empresa con el objetivo de poner en valor el papel de referentes femeninos que contribuyen a construir un deporte más igualitario y sirven de inspiración para las nuevas generaciones.

Entre las premiadas destacó la alpinista Araceli Segarra, que recibió el galardón a la Trayectoria Deportiva coincidiendo con el 30.º aniversario de su histórica ascensión al Everest. Por su parte, la abogada y vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort, fue distinguida con el premio a la Mujer Directiva por su labor en el ámbito de la gestión deportiva. En la categoría Mujer y Empresa, el reconocimiento recayó en Sonia Colomar, directora territorial del Banco Santander en Cataluña, mientras que Anna Pruna, primera mujer en ocupar la Secretaría General del Deporte de Cataluña, fue premiada por su liderazgo institucional y su contribución al desarrollo del deporte catalán.

La gala también puso el foco en iniciativas que fomentan la igualdad de oportunidades. El proyecto FemFutFem, promovido por la Federación Catalana de Fútbol, obtuvo el premio al Mejor Proyecto Social por su trabajo en el impulso y la promoción del fútbol femenino. Asimismo, la periodista de 3Cat Mireia Vicente recibió el galardón a la Comunicación Deportiva por su labor de difusión e impulso del deporte. La ceremonia contó con la presencia de la directora del Consejo Catalán del Deporte, Carme Bastida; la secretaria general de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Sonia Guerra; el presidente de la UFEC, Gerard Esteva; la vicepresidenta de la entidad, Maribel Zamora; y la secretaria general, Isabel Pérez, además de las presidentas de diferentes federaciones deportivas catalanas integradas en la Comisión de la Mujer de la UFEC.

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Con esta gala, la UFEC reafirma su compromiso con la visibilización del talento femenino y el reconocimiento de aquellas mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen al crecimiento del deporte y al avance hacia una mayor igualdad en el secto