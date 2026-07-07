Tebas carga contra la FIFA por el perdón a Balogun

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este martes que "el perdón de la sanción al jugador de Estados Unidos Balogun" en el Mundial "es la punta del iceberg de un modelo de gobernanza que lleva muchos años deteriorando la credibilidad de la FIFA y del fútbol en general".

En redes sociales, Tebas se refirió a la decisión de la Comisión de Disciplina de la FIFA de dejar en suspenso la sanción de un partido que debía cumplir anoche frente a Bélgica el delantero estadounidense Folarin Balogun, tras ser expulsado con roja directa frente a Bosnia, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamara a su homólogo en la FIFA, Gianni Infantino, para pedir una revisión sobre la tarjeta.

"No es una anécdota ni un error aislado. Cuando las normas pueden interpretarse o modificarse según convenga; cuando las decisiones de mayor trascendencia se adoptan sin un verdadero diálogo y acuerdo con las ligas nacionales/domesticas, que son quienes sostienen el fútbol profesional los 365 días del año (la gran mayoría de los clubes y jugadores profesionales no participan en competiciones internacionales); cuando se impone una agenda unilateral sin escuchar a los principales actores del fútbol, el problema deja de ser una resolución concreta y pasa a ser el sistema", escribió.

Sin debate real

El presidente de LaLiga señaló que "los Congresos de la FIFA son grandes escenificaciones de unanimidad", sin "ningún debate real y decisiones que llegan cerradas antes de que empiece la votación y denunció que "no hay acuerdos con las ligas nacionales/domesticas" y "se aprueban decisiones que dañan constantemente a las mismas".

En su opinión, el caso de Balogun "no hace más que reforzar esa percepción, es la punta del iceberg, ademas si las reglas se aplican constantemente con arbitrariedad, la confianza desaparece".

"Y sin confianza no hay credibilidad institucional. Y lo peor de todo es que gran parte del mundo del fútbol es consciente de ello, pero demasiados prefieren guardar un silencio cómplice. Porque callar resulta más cómodo que defender la independencia, la transparencia y el buen gobierno", añadió.

Tebas reclamó por último que "el fútbol mundial merece instituciones que rindan cuentas, respeten las reglas y gobiernen con transparencia, no mediante decisiones unilaterales, discrecionales, arbitrarias... que erosionan la confianza de aficionados, clubes, ligas y jugadores".

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Ante la polémica generada por su decisión, la Comisión Disciplinaria de la FIFA hizo público ayer un comunicado en el que garantizó la independencia de sus decisiones y negó que reciba injerencias externas, además de explicar que no revocó la expulsión del estadounidense Folarin Balogun sino que la declaró suspendida y a prueba.