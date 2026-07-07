Sergio García, nuevo entrenador del Espanyol B.

Era un secreto a voces y ya es oficial. Sergio García de la Fuente, el gran exdelantero de Bon Pastor, regresa al Espanyol para convertirse en el nuevo entrenador del filial blanquiazul, que milita en el grupo 2 de la Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español. El técnico barcelonés, que ya cuenta con una destacada trayectoria en los banquillos del fútbol formativo, dirigirá al Espanyol B hasta 2028.

Sergio García, de 43 años, es una leyenda reciente del Espanyol, en el que tuvo un peso destacado durante dos etapas (2010-2015 y 2017-2019), con un total de 231 partidos jugados y 50 goles. Fue uno de los ídolos de la afición perica, que confía en verlo algún día en el banquillo del primer equipo.

Sergio García, en la ciudad deportiva Dani Jarque. / RCDE

"Más ADN perico"

Como jugador, también destacó en el Real Zaragoza, el Real Betis y la UD Levante y disputó la Eurocopa de 2008 con la selección española. Una vez retirado, ha ido forjando estos últimos años una carrera importante en fútbol formativo, entrenando al Juvenil A de la Damm y siendo llamado por la selección para dirigir a la sub-17 durante esta última temporada.

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El fichaje de Sergio García significa "la llegada de más ADN Perico a La21, además de ser un hombre virtuoso en liderazgo", explica el club blanquiazul en su nota. Con él también se incorpora Ramon Ferrer, que será el entrenador asistente, y Pablo Rotchen, que será el responsable en el filial de la mejora individual del jugador. Rotchen, excentral argentino, jugó en el cuadro perico entre 1999 y 2002.