Actualidad blanquiazul
Sergio García, nuevo entrenador del Espanyol B
La leyenda blanquiazul, que jugó 231 partidos y marcó 50 goles como jugador perico, firma hasta 2028 con el filial.
Era un secreto a voces y ya es oficial. Sergio García de la Fuente, el gran exdelantero de Bon Pastor, regresa al Espanyol para convertirse en el nuevo entrenador del filial blanquiazul, que milita en el grupo 2 de la Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español. El técnico barcelonés, que ya cuenta con una destacada trayectoria en los banquillos del fútbol formativo, dirigirá al Espanyol B hasta 2028.
Sergio García, de 43 años, es una leyenda reciente del Espanyol, en el que tuvo un peso destacado durante dos etapas (2010-2015 y 2017-2019), con un total de 231 partidos jugados y 50 goles. Fue uno de los ídolos de la afición perica, que confía en verlo algún día en el banquillo del primer equipo.
"Más ADN perico"
Como jugador, también destacó en el Real Zaragoza, el Real Betis y la UD Levante y disputó la Eurocopa de 2008 con la selección española. Una vez retirado, ha ido forjando estos últimos años una carrera importante en fútbol formativo, entrenando al Juvenil A de la Damm y siendo llamado por la selección para dirigir a la sub-17 durante esta última temporada.
El fichaje de Sergio García significa "la llegada de más ADN Perico a La21, además de ser un hombre virtuoso en liderazgo", explica el club blanquiazul en su nota. Con él también se incorpora Ramon Ferrer, que será el entrenador asistente, y Pablo Rotchen, que será el responsable en el filial de la mejora individual del jugador. Rotchen, excentral argentino, jugó en el cuadro perico entre 1999 y 2002.
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