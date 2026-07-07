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Mundial 2026

Rodri pide perdón a Bernardo Silva por su polémica celebración: "Me he equivocado"

El portugués erró la última oportunidad de gol y Rodri lo celebró delante suyo

La celebración de Rodri el fallo de Bernardo Silva en los últimos instantes del partido.

La celebración de Rodri el fallo de Bernardo Silva en los últimos instantes del partido. / MOLLY DARLINGTON / Getty Images via AFP

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Rodri y Bernardo Silva protagonizaron un momento tenso y polémico en los instantes finales del enfrentamiento entre España y Portugal. Poco después del gol decisivo de Mikel Merino, el conjunto portugués buscaba el gol del empate para forzar la prórroga.

En una de las pocas oportunidades que tuvieron los lusos en el tiempo de descuento, Bernardo Silva remató con la cabeza un centro de Conceiçao, pero el balón se fue por encima del larguero. Al ver como se escapaba la última oportunidad de poner las tablas en el partido, el mediocentro portugués se tiró al suelo por la desesperación.

En ese momento, Rodri se colocó delante de él y celebró la ocasión fallada con el puño cerrado. El gesto desencadenó el cabreo de Bernardo Silva que se levantó rápidamente para increpar al jugador madrileño. Una situación que no deja de ser curiosa por el hecho de que ambos eran compañeros en el Manchester City hasta este mes de junio, hasta Unai Simón y Laporte tuvieron que entrar en escena para mediar la disputa.

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DALLAS (United States), 06/07/2026.- Rodri of Spain (L) and Bernardo Silva of Portugal (C-R) exchange opinions during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Portugal against Spain, in Dallas, USA, 06 July 2026. (España) EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER

Rodri y Bernardo Silva durante la disputa. / JEFFREY MCWHORTER / EFE

Rodri se dio cuenta rápidamente de que había cometido un error y trató de pedir disculpas al nuevo jugador del Real Madrid, que seguía muy frustrado. El mediocampista español, elegido mejor jugador del partido, fue preguntado por el incidente después del partido. "Con Bernardo Silva, creo que ya lo he dicho anteriormente, me he equivocado porque lo he celebrado cuando él había fallado. Le he pedido disculpas inmediatamente, pero queda ahí porque es la confianza que tenemos y ya está", aseguró Rodri.

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