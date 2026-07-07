Polémica
La Oficina de DDHH de la ONU denuncia los "despreciables" insultos racistas contra Mbappé
EP
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado este martes los "despreciables" ataques "racistas y deshumanizadores" de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé , lamentando que no se trata de un "caso aislado" en el contexto del Mundial de fútbol.
"Las declaraciones racistas y deshumanizadoras contra el futbolista francés Kylian Mbappé por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y, lamentablemente, no un caso aislado", ha indicado en un comunicado la oficina regional para América del Sur. En este sentido, ha advertido de que los incidentes racistas durante el Mundial de 2026 "reflejan un fenómeno más amplio en el fútbol y el deporte en general".
Así las cosas ha señalado que líderes políticos como la senadora paraguaya "tienen una responsabilidad mayor de oponerse al racismo, la discriminación y el discurso de odio en sus alocuciones". "Los Estados y las organizaciones deportivas deben trabajar activamente para prevenir actos de racismo y cualquier otra forma de discriminación. También deben garantizar que existan mecanismos de rendición de cuentas independientes y efectivos", ha insistido.
Del mismo modo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha apuntado a que las plataformas digitales y las redes sociales "también tienen la responsabilidad de prevenir y abordar la discriminación racial y los abusos xenófobos", subrayando que tiene que seguir los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
La senadora paraguaya ha asegurado este mismo martes que con sus insultos racistas tras el partido de octavos de final del Mundial entre Francia y Paraguay trataba de defender a los futbolistas paraguayos que, según ella fueron objeto de ataques durante el encuentro, y ha criticado al presidente del país, Santiago Peña, por, a su juicio, ceder a las presiones de su homólogo francés, Emmanuel Macron.
- Alonso: 'No hay nada como ganar, ganar te cambia la vida
- Brasil exige la salida de Ancelotti y clama contra Neymar: 'Hemos creado un monstruo
- Así quedan los octavos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas y horarios
- El talismán Merino mete a España en cuartos en el último baile de Cristiano
- Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas
- La afición portuguesa se harta de Cristiano tras caer ante España: 'No te queremos matar, pero ya basta
- La FIFA quita la roja a Balogun, estrella de Estados Unidos, tras una llamada de Trump a Infantino
- El fútbol mundial se escandaliza con la roja anulada a Balogun tras la injerencia de Trump ante Infantino: 'Se ha cruzado una línea roja