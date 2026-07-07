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La Oficina de DDHH de la ONU denuncia los "despreciables" insultos racistas contra Mbappé

Archivo - El futbolista francés, Kylian Mbappé, durante un encuentro con Francia.

Archivo - El futbolista francés, Kylian Mbappé, durante un encuentro con Francia. / Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

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MADRID
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado este martes los "despreciables" ataques "racistas y deshumanizadores" de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra el futbolista francés Kylian Mbappé , lamentando que no se trata de un "caso aislado" en el contexto del Mundial de fútbol.

"Las declaraciones racistas y deshumanizadoras contra el futbolista francés Kylian Mbappé por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y, lamentablemente, no un caso aislado", ha indicado en un comunicado la oficina regional para América del Sur. En este sentido, ha advertido de que los incidentes racistas durante el Mundial de 2026 "reflejan un fenómeno más amplio en el fútbol y el deporte en general".

Así las cosas ha señalado que líderes políticos como la senadora paraguaya "tienen una responsabilidad mayor de oponerse al racismo, la discriminación y el discurso de odio en sus alocuciones". "Los Estados y las organizaciones deportivas deben trabajar activamente para prevenir actos de racismo y cualquier otra forma de discriminación. También deben garantizar que existan mecanismos de rendición de cuentas independientes y efectivos", ha insistido.

Del mismo modo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha apuntado a que las plataformas digitales y las redes sociales "también tienen la responsabilidad de prevenir y abordar la discriminación racial y los abusos xenófobos", subrayando que tiene que seguir los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

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La senadora paraguaya ha asegurado este mismo martes que con sus insultos racistas tras el partido de octavos de final del Mundial entre Francia y Paraguay trataba de defender a los futbolistas paraguayos que, según ella fueron objeto de ataques durante el encuentro, y ha criticado al presidente del país, Santiago Peña, por, a su juicio, ceder a las presiones de su homólogo francés, Emmanuel Macron.

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