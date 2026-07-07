La ronda francesa
Mads Pedersen gana la cuarta etapa del Tour
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Foix (enviado especial)
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Cuarta etapa del Tour, primera celebrada íntegramente en Francia, y triunfo del excampeón del mundo danés Mads Pedersen, uno de los ciclistas más rápidos del mundo, en una nueva jornada marcada por el calor intenso y esta vez, afortunadamente sin incendios forestales por los alrededores, celebrada en circunstancias normales y con presencia de espectadores en las cunetas.
Pedersen no tuvo demasiado problemas en salir vencedor de una fuga en la que llegaron estar más de 30 corredores, entre ellos los corredores del Movistar Pablo Castrillo y Raúl García Pierna y el ciclista del Cofidis, que se retira este año, Ion Izagirre,
Más información en breve.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alonso: 'No hay nada como ganar, ganar te cambia la vida
- Brasil exige la salida de Ancelotti y clama contra Neymar: 'Hemos creado un monstruo
- Así quedan los octavos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas y horarios
- Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas
- El talismán Merino mete a España en cuartos en el último baile de Cristiano
- La afición portuguesa se harta de Cristiano tras caer ante España: 'No te queremos matar, pero ya basta
- La FIFA quita la roja a Balogun, estrella de Estados Unidos, tras una llamada de Trump a Infantino
- El fútbol mundial se escandaliza con la roja anulada a Balogun tras la injerencia de Trump ante Infantino: 'Se ha cruzado una línea roja