Laporta estrena Barça Play, el nuevo universo audiovisual del Barça: "La gente nos lo pedía"

El FC Barcelona recupera una de sus señas de indentidad. La entidad azulgrana reformula su plataforma digital y estrena Barça Play. El lanzamiento responde a una decisión estratégica clara: situar al socio o socia como protagonista de la transformación digital del Club. "Sera una nueva manera de reclacionarnos entre nosotros, los socios del Barça y los culés de todo el mundo. Será de acceso gratuito a todos los socios, la gente nos pedía recuperar las transmisiones del fútbol formativo y lo haremos", explicó Joan Laporta, presidente del Barça, en la presentación de la nueva plataforma.

Barça Play, ya disponible en formato app y web, tendrá una primera fase donde los socios y socias serán los primeros en descubrir la plataforma, probarla y acceder a ella de forma gratuita, reforzando así el compromiso del FC Barcelona con su masa social. Los usuarios podrán acceder a partidos históricos, documentales, series, entrevistas, contenidos exclusivos Inside Barça y producciones originales que profundizan en la historia, los valores y el día a día del club. También incorpora un amplio archivo audiovisual que permite recuperar algunos de los momentos más emblemáticos de la historia azulgrana.

Laporta, durante la presentación de Barça Play. / Valentí Enrich / SPO

Nuevos hábitos de consumo

La directora de Barça Identity & Barça Media 360, Paloma Mikadze, explicó que el objetivo no era crear una plataforma más, sino "construir el nuevo universo audiovisual del FC Barcelona" integrado en la web y la App oficial. Según destacó, la apuesta responde a una estrategia a largo plazo para reforzar los canales propios del club y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo digital, situando siempre al socio en el centro de la experiencia.

Según cifras facilitadas por el club, la App oficial del FC Barcelona supera los 800.000 usuarios únicos semanales, una cifra que representa un crecimiento del 30 % respecto a hace un año. Mediante Barça Play, los socios y socias podrán ver gratuitamente los partidos de pretemporada, los encuentros del Barça Atlètic disputados en el Estadi Johan Cruyff, los partidos del Barça Legends y varios encuentros de La Masia cada fin de semana, en una manera de recuperar la historia Barça TV, que permitia a los socios ver los partidos de los equipos formativos azulgranas hasta su cierre.

Un canal de 24 horas

Durante la temporada, Barça Play emitirá programas previos y posteriores a los partidos del primer equipo, análisis, entrevistas y contenidos exclusivos desde el estadio. Asimismo, incorporará TOP BARÇA, un canal lineal disponible las 24 horas con una programación ininterrumpida de partidos históricos, documentales, goles y otros contenidos del club.

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El calendario de implementación prevé que, tras el lanzamiento del contenido audiovisual, se integren los servicios de ticketing y, posteriormente, el e-commerce, hasta reunir en un único entorno digital todos los servicios y necesidades de los aficionados culés.