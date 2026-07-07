El Espanyol incorpora a Quilindschy Hartman para la próxima temporada cedido del Burnley FC

El RCD Espanyol de Barcelona ha cerrado este martes la segunda incorporación del mercado estival con la llegada del lateral izquierdo neerlandés Quilindschy Hartman (Zwijndrecht, Países Bajos, 14 de noviembre de 2001). El defensa aterriza en el conjunto blanquiazul en calidad de cedido por el Burnley FC para la temporada 2026-27 y se incorporará a la disciplina perica en los próximos días, una vez supere el reconocimiento médico.

A sus 24 años, Hartman llega al Espanyol con experiencia tanto en la élite del fútbol neerlandés como en la Premier League. Internacional absoluto con Países Bajos, Hartman se formó en la cantera del Feyenoord, a la que llegó en 2010 procedente del Excelsior. Tras completar todas las categorías inferiores, debutó con el primer equipo en agosto de 2022 y rápidamente se hizo con la titularidad en el lateral izquierdo. Durante su etapa en el conjunto de Róterdam conquistó una Eredivisie (2022-23), una Copa de los Países Bajos (2023-24) y una Supercopa neerlandesa, además de disputar competiciones europeas como la Liga de Campeones y la Liga Europa.

Lesión de ligamentos

Su progresión se vio frenada en marzo de 2024 por una grave lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla, que le mantuvo varios meses alejado de los terrenos de juego. Sin embargo, tras recuperarse volvió a competir al máximo nivel y, en el verano de 2025, fue traspasado al Burnley por una cantidad cercana a los 10 millones de euros, más variables. En su primera campaña en Inglaterra disputó 21 partidos de la Premier League y repartió cinco asistencias antes de poner rumbo al Espanyol en busca de continuidad.

En el plano internacional, debutó con la selección absoluta de Países Bajos en 2023 bajo las órdenes de Ronald Koeman. Desde entonces ha disputado cinco encuentros con la Oranje y ha anotado un gol.

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Con esta incorporación, el Espanyol refuerza una posición que había quedado vacante tras la salida de Carlos Romero. La dirección deportiva confía en que Hartman aporte profundidad por el carril izquierdo, velocidad, experiencia internacional y una importante capacidad ofensiva. El futbolista jugará esta temporada como blanquiazul en calidad de cedido y sin opción de compra, tal y como confirmó el club en el anuncio oficial.