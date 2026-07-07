MUNDIAL 2026
¿Cuándo juega España su partido de cuartos en el Mundial 2026? Fecha y horario del duelo ante Bélgica
La selección belga se deshizo de EEUU después de que España hiciera lo propio ante Portugal
La selección española avanza con paso firme hacia la final del Mundial 2026. Con su triunfo contra Portugal en los octavos de final, 'La Roja' se ha plantado en cuartos, situándose a apenas tres pasos de poder bordar la segunda estrella sobre su escudo.
A pesar de empezar generando dudas con su inesperado tropiezo inaugural contra Cabo Verde, España ha ido de menos a más con el paso de los partidos. Las victorias contra Arabia Saudí y Uruguay permitieron a los de Luis de la Fuente terminar la fase de grupos como primera de grupo, y la aplastante victoria contra Austria en la primera eliminatoria ganar confianza para solventar con éxito el reto de Portugal.
Su próximo rival es Bélgica, que eliminó la pasada madrugada a EEUU de forma contundente (1-4). Con la eliminación de la selección de Mauricio Pochettino el Mundial se queda sin ninguno de los tres países organizadores en liza.
¿Cuándo juega España los cuartos de final del Mundial 2026?
El partido entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, se disputará el próximo viernes 10 de julio a las 21:00 horas.
¿Dónde ver el próximo partido de España en el Mundial 2026 gratis por TV y en directo?
En España, el partido entre la selección española en los cuartos del final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emite los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.
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