De Ketelaere: el héroe inesperado de Bélgica al que Cubarsí y Laporte tendrán que parar los pies

Bélgica superó la eliminatoria ante Estados Unidos gracias a una sorprendente actuación de Charles De Ketelaere. Un doblete del jugador del Atalanta que antes de ser futbolista soñó con levantar un Grand Slam como tenista. Este viernes a las 21:00 h, la línea defensiva de España tendrá que estar atenta a los pasos de la revelación belga.

El jugador nacido en Brujas hace 25 años combinó su infancia con fútbol y tenis. Gran pasión por ambos deportes. Con 10 años llegó a ser campeón de la región de Flandes Occidental en su categoría y su carrera como tenista podía prosperar. Pero la presión del deporte individual le pasó factura a nivel emocional: "El tenis es mucho más confrontativo cuando pierdes. En el fútbol es más fácil encontrar excusas cuando las cosas van mal, pero en el tenis solo eres tú", contó el jugador al diario belga 'Het Nieuwsblad'.

El joven De Ketelaere no era capaz de gestionar su frustración y necesitó ayuda de un entrenador especializado en gestión emocional para intentar calmarse. "No soportaba a los tramposos, esos chicos que gritaban cuando el balón salía y no lo era. Luego a veces me enfadaba y golpeaba todas las bolas a propósito, o incluso dejaba de jugar", confesó el actual delantero del Atalanta. Finalmente, el jugador de Bélgica terminó optando por dejar el tenis y centrarse en el fútbol.

Universidad y Champions

El 17 de Bélgica inició su carrera en el club local KFC Varsenare, pero rápidamente ingresó en las categorías inferiores del Club Brujas. En el equipo de su ciudad natal hizo su debut profesional el año 2019 y se estableció en la dinámica del primer equipo. Pero a diferencia de la mayoría de futbolistas, De Ketelaere compaginaba sus estudios con su trayectoria profesional. Mientras disputaba partidos de Champions League, cursaba Derecho en la Universidad de Gante.

En la temporada 21-22, anotó 18 goles y dio 13 asistencias que llamaron la atención del AC Milan. El club italiano pagó 35 millones de euros. Con su traspaso a Italia, De Ketelaere tuvo que abandonar los estudios para centrarse en su carrera profesional.

Su paso por la Serie A no fue el esperado, no anotó ni un solo gol en el transcurso de la liga italiana y se marchó cedido al Atalanta. En su primera temporada en Bérgamo ganó la UEFA Europa League y aportó 14 goles y 11 asistencias en 51 partidos. Gracias a sus buenas actuaciones, el Atalanta activó la opción de compra en junio de 2024 por 23 millones de euros, con contrato vigente hasta 2028.

Doblete y una asistencia en octavos

En esta Copa del Mundo, el delantero belga pasó los primeros partidos del Mundial alternándose la titularidad con Romelu Lukaku y sin conseguir mandar el balón al fondo de la red. Pero lejos de perder la confianza en él, Rudi García lo colocó en el once inicial del partido más trascendental del torneo hasta la fecha para los 'Red Devils'.

La decisión fue más que acertada. Charles De Ketelaere terminó el partido participando en tres de los cuatro tantos que recibió Estados Unidos, con dos goles y una asistencia. Después de 35 internacionalidades, el joven delantero se estrenó como goleador en los Mundiales y ganó la confianza suficiente para poder causar problemas a España en el próximo partido.

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De Ketelaere anotó un doblete en poco más de media hora y se convirtió en la estrella inesperada de la eliminatoria. Por ello, la Roja y, en especial, los centrales Cubarsí y Laporte tendrán que estar atentos a los movimientos del delantero del Atalanta.