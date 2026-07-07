El COI levanta temporalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso después de tres años de veto

El Comité Olímpico Internacional (COI) levantó este martes "provisionalmente" la suspensión del Comité Olímpico Ruso y aseguraron que las recomendaciones a las federaciones internacionales sobre la participación de los deportistas rusos, en vigor desde febrero de 2022 por la invasión de Rusia sobre Ucrania, ya no son aplicables, por lo que podrán participar en los procesos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

"La Junta Ejecutiva del COI ha levantado provisionalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso, que estaba en vigor desde el 12 de octubre de 2023. La decisión se tomó tras un análisis exhaustivo realizado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del COI, al considerar que el Comité Ruso ya no cuenta entre sus miembros con ninguna organización deportiva regional de los territorios que se encuentran bajo la jurisdicción del Comité Olímpico Ucraniano", expresó el comunicado del COI.

Una decisión que llega después de que, en su reunión del 7 de mayo de 2026, el Comité Ejecutivo del COI decidiera levantar las condiciones de participación recomendadas a las federaciones internacionales y a los organizadores en lo que se refiere a Bielorrusia y a los deportistas bielorrusos.

En su reunión de este martes de forma telemática desde la Casa Olímpica de Lausana (Suiza) para aprobar el programa para los Juegos de Invierno de los Alpes franceses 2030, el Comité Ejecutivo del COI también informó del levantamiento de este veto a Rusia, aunque seguirá "vigilando de cerca" la situación relativa a cualquier actividad del Comité Olímpico Ruso en dichos territorios ucranianos, reservándose el derecho a "adoptar cualquier otra medida que considere necesaria".

Igualdad de acceso

El organismo explicó que, dado que ha comenzado el periodo de clasificación para Los Angeles 2028 y "ante la necesidad de ofrecer a todos los deportistas igualdad de acceso", el Comité Ejecutivo del COI ha decidido que las condiciones de participación recomendadas para las Federaciones Internacionales y los organizadores en lo que respecta a los deportistas y equipos rusos "ya no son aplicables", por lo que está en mano de cada federación permitir organizar competiciones en territorio ruso y la exhibición de la bandera y el himno del país.

Aunque el COI dejó claro que "no organizará eventos propios en Rusia ni invitará a miembros del Gobierno o del Estado ruso a sus eventos". "El COI tomará una decisión en relación con la exhibición de la bandera, el himno, los colores o cualquier otro símbolo de identificación de Rusia en los Juegos Olímpicos en el momento oportuno", avanzó el organismo.

"De conformidad con la Carta Olímpica, y tal y como se aplica a todos los Comités Olímpicos Nacionales en general a la hora de seleccionar a los deportistas que participan en los Juegos, el Comité Olímpico Ruso debe garantizar que la selección de deportistas rusos se base no solo en su rendimiento deportivo, sino también en su capacidad para servir de modelo a seguir que respete, defienda y promueva una sociedad pacífica a través del deporte", pidió el COI en su comunicado.

Además, recordaron que, para "hacer frente a la falta de confianza", los deportistas rusos que regresen a la competición internacional "deberán cumplir los requisitos antidopaje pertinentes, en particular los establecidos en las normas antidopaje del COI y de las Federaciones Internacionales, así como las mejores prácticas establecidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)". "En caso de que la AMA siga considerando a la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA, por sus siglas en inglés) como no conforme en 2028, antes de Los Angeles 2028, el COI dará instrucciones a la Agencia Internacional de Pruebas (ITA, por sus siglas en inglés) para que garantice que todos los deportistas rusos clasificados se hayan sometido a controles independientes siguiendo el mismo enfoque", agregó el documento.

Condena a la invasión

En su comunicado, el COI defendió que su postura respecto a la invasión de Rusia contra Ucrania no ha cambiado, "condenándola enérgicamente". "En términos más generales, el COI condena las guerras, los conflictos armados y la violencia que causan sufrimiento humano dondequiera que se produzcan. En un momento de creciente inestabilidad y división en todo el mundo, el COI mantiene su compromiso de promover la paz a través del deporte entre las personas y las naciones", expresó.

"El COI se solidariza con la comunidad olímpica de Ucrania, a la que el Movimiento Olímpico ha prestado su apoyo desde el inicio de la guerra, y seguirá haciéndolo. El COI ha creado un Fondo de Solidaridad para Ucrania con el fin de que los deportistas cuenten con apoyo para superar los enormes retos a los que siguen enfrentándose", agregó el organismo, que "seguirá prestando su apoyo a través de los programas de solidaridad existentes".

Respecto a las recomendaciones del COI con los deportistas rusos y bielorrusos, el COI recordó que los atletas neutrales a título individual han participado en "numerosos eventos internacionales" de las Federaciones Internacionales, como los Juegos Olímpicos de París en 2024 y en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. "Salvo contadas excepciones, los atletas neutrales individuales han participado sin ningún incidente, tanto dentro como fuera del terreno de juego", destacó el organismo.

El COI, finalmente, explicó que toma esta decisión cuando "tiene que lidiar con las complejas realidades y consecuencias del actual contexto geopolítico", en medio de "una creciente inestabilidad y conflictos a nivel mundial". Y cree que "debe mantener su misión de preservar una plataforma deportiva verdaderamente global y basada en valores que ofrezca esperanza al mundo".

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"El COI reconoce que la participación de un deportista en competiciones internacionales no debe verse limitada por la implicación de su gobierno en una guerra o un conflicto", concluyó su comunicado el organismo internacional