Bélgica se burla de Trump tras eliminar a EEUU: "Hola, ¿Donald?" y "Anula esta"

La polémica surgida en torno a Folarin Balogun marca los mensajes de los principales medios de Bélgica, que celebran la contundente victoria de su selección de fútbol contra el país anfitrión acordándose de su presidente, Donald Trump, y su conversación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que derivó en el indulto del delantero.

"Hola, ¿Donald?", titula el periódico francófono 'Le Soir' tanto en su versión en papel como en su portada digital, en la que además ilustra la noticia con una foto de la celebración del delantero belga Romelu Lukaku tras anotar el último tanto del partido, en la que se llevó las manos a las orejas antes de imitar con sus compañeros el famoso baile de Trump.

Sobre eso se pregunta precisamente 'Het Laatste Nieuws': "¿Qué pensará Donald Trump de esto?", señala este medio.

Para 'La Libre', la "intervención" de Trump "resultó inútil" de cara a un partido en el que la selección belga "mostró su mejor cara" frente al combinado estadounidense. El flamenco 'De Standaard' destaca en su análisis que "por muy contundente que fuera la decisión de la FIFA, los Diablos Rojos envían a Estados Unidos a casa con la misma autoridad".

Más allá de los medios, destaca también el mensaje compartido por la cuenta de X Belgian Red Devils, gestionada por la Federación belga de fútbol para informaciones relacionadas con la selección masculina. "Anula esta", reza un mensaje publicado al término del partido.

El país degusta su victoria contra Estados Unidos pero no se olvida de España, su rival en cuartos de final en un partido que se disputará el viernes en Los Ángeles a las 21.00 horas de Bélgica, esta vez un "horario conveniente", celebra la televisión pública flamenca VRT.

Charles De Ketelaere celebra uno de sus dos goles a EEUU en el partido de octavos del Mundial. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Esta cadena recuerda que España "se ha mostrado impenetrable hasta ahora" y ha ganado "fácilmente" a Austria y posteriormente a Portugal antes de cruzarse con los Diablos Rojos. Lamine Yamal, dice, representa "una furia impredecible", pero "no todo ha ido sobre ruedas" para el combinado español que empezó el torneo "sorprendente mal" con su empate con Cabo Verde.

23 enfrentamientos

La pública francófona RTBF anticipa que los de Rudi García tendrán que "desafiar las estadísticas" en su cruce contra España, un equipo "contra el que Bélgica no siempre sale bien parada".

Bélgica se ha enfrentado a España 23 veces, recuerda esta televisión, con un balance de 6 victorias, 5 empates y 12 derrotas, de las cuales cinco han tenido lugar en los últimos cinco enfrentamientos. Para encontrar la última victoria belga hay que remontarse al Mundial de México en 1984, cuando los Diablos Rojos apearon a España en una tanda de penaltis.

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