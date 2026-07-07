El primer fichaje de Monchi
Álex Calatrava, del barro al Espanyol: "Soy como Manolo, vengo de abajo"
El mediapunta, de 26 años, firma hasta 2031 después de brillar en Segunda con el Castellón, que recibirá cinco millones de euros del club perico. "Los sueños se cumplen. El fútbol me ha devuelto la alegría y la ilusión que siempre le he dado", afirma.
El primer fichaje de la era Monchi ya luce de blanquiazul. Álex Calatrava (Parets del Vallès, 26 años) fue presentado este martes en el RCDE Stadium, donde se estrenará oficialmente en el primer partido de Liga del Espanyol contra el Levante en el fin de semana del 15-16 de agosto. El mediapunta firma hasta 2031 procedente del Castellón, en el que destacó los dos últimos cursos en Segunda (75 partidos, 21 goles, 19 asistencias) tras un largo recorrido por las catacumbas del fútbol catalán. El club perico, que pagará más de cinco millones por 'Cala', también anunció este mismo martes la segunda incorporación: Quilindschy Hartman, lateral izquierdo neerlandés de 24 años que llega cedido por el Burnley, propiedad del presidente perico Alan Pace.
"Àlex reúne todo lo que quería Manolo en su posición: calidad, último pase, gol, llegada, frescura. Su predisposición para venir ha sido tremenda, eso te anima y te ilusiona más para sacar adelante la operación", aseguró Monchi, que reconoció que el interés ya existía antes de su llegada. "Sabía que era mi oportunidad de regresar a casa, de volver con los míos. Era una ocasión que no podía desaprovechar. Nunca hay que dejar de intentarlo. Los sueños se cumplen, yo soy una muestra de ello", proclamó Calatrava.
Estreno en Primera
La primera apuesta del Espanyol de Monchi es un futbolista forjado en el barro que se estrenará este curso en Primera. Formado en las categorías inferiores de equipos con gran tradición del fútbol catalán y criado en el barrio barcelonés de Horta, donde conserva sus amigos de la adolescencia, inició su camino en la escuela de la Damm. Después pasó por el benjamín del Barça (estuvo dos años en La Masia), Horta, Europa, Sant Andreu, Parets, Sants, la UE Costa Brava y el filial del Atlético de Madrid, con el que consiguió el ascenso a Primera RFEF.
El Castellón lo fichó en el verano de 2024 y su rendimiento en el conjunto de La Plana fue excelente hasta convertirse en la venta más cara de la historia de la entidad albinegra. Con el cuadro pericó vivirá su primera experiencia en la máxima categoría. "Espero que sea un año ilusionante, nos dejaremos todo. Monchi me dijo que estaba haciendo un proyecto ambicioso. Quiero disfrutarlo", apuntó Calatrava, que confía en pelear por Europa con los blanquiazules.
"Un gran reto"
"Vengo con ganas. Ha llegado mi momento y lo voy a aprovechar. Cada uno tiene su camino, el fútbol me ha devuelto esa alegría e ilusión que siempre le he dado. Soy como Manolo, vengo de abajo. He luchado mucho y quiero disfrutarlo", reflexionó el mediapunta.
Calatrava es un zurdo talentoso que puede actuar tanto de 10, su posición "favorita", como partiendo del extremo derecho, lo que ofrece varias alternativas al técnico perico. "Manolo ya me quería cuando estaba en el Badalona, hasta me reuní con él. Ahora voy a jugar en Primera. Es un gran reto para mí. Estoy deseando formar parte de la historia del Espanyol", concluyó.
Revisiones médicas y vuelta al trabajo
Los jugadores pericos volvieron este martes al trabajo con las clásicas pruebas físicas y médicas, que continuarán durante este miércoles. El primer entrenamiento de la plantilla sobre el césped de la ciudad deportiva Dani Jarque tendrá lugar este jueves. Posteriormente, el equipo llevará a cabo una concentración de una semana, del 15 al 22 de julio, en el Hotel TorreMirona Golf & Spa de Navata, que volverá a convertirse en el campamento base de los blanquiazules por tercer verano consecutivo. El primer amistoso llegará el 18 de julio ante la UE Olot en tierras gerundenses.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alonso: 'No hay nada como ganar, ganar te cambia la vida
- Brasil exige la salida de Ancelotti y clama contra Neymar: 'Hemos creado un monstruo
- Así quedan los octavos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas y horarios
- Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas
- El talismán Merino mete a España en cuartos en el último baile de Cristiano
- La FIFA quita la roja a Balogun, estrella de Estados Unidos, tras una llamada de Trump a Infantino
- El fútbol mundial se escandaliza con la roja anulada a Balogun tras la injerencia de Trump ante Infantino: 'Se ha cruzado una línea roja
- Cristiano exhibe su decrepitud en el Mundial de la vergüenza de Trump