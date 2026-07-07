Álex Calatrava, del barro al Espanyol: "Soy como Manolo, vengo de abajo"

El primer fichaje de la era Monchi ya luce de blanquiazul. Álex Calatrava (Parets del Vallès, 26 años) fue presentado este martes en el RCDE Stadium, donde se estrenará oficialmente en el primer partido de Liga del Espanyol contra el Levante en el fin de semana del 15-16 de agosto. El mediapunta firma hasta 2031 procedente del Castellón, en el que destacó los dos últimos cursos en Segunda (75 partidos, 21 goles, 19 asistencias) tras un largo recorrido por las catacumbas del fútbol catalán. El club perico, que pagará más de cinco millones por 'Cala', también anunció este mismo martes la segunda incorporación: Quilindschy Hartman, lateral izquierdo neerlandés de 24 años que llega cedido por el Burnley, propiedad del presidente perico Alan Pace.

"Àlex reúne todo lo que quería Manolo en su posición: calidad, último pase, gol, llegada, frescura. Su predisposición para venir ha sido tremenda, eso te anima y te ilusiona más para sacar adelante la operación", aseguró Monchi, que reconoció que el interés ya existía antes de su llegada. "Sabía que era mi oportunidad de regresar a casa, de volver con los míos. Era una ocasión que no podía desaprovechar. Nunca hay que dejar de intentarlo. Los sueños se cumplen, yo soy una muestra de ello", proclamó Calatrava.

Calatrava, en las instalaciones del RCDE Stadium. / RCDE

Estreno en Primera

La primera apuesta del Espanyol de Monchi es un futbolista forjado en el barro que se estrenará este curso en Primera. Formado en las categorías inferiores de equipos con gran tradición del fútbol catalán y criado en el barrio barcelonés de Horta, donde conserva sus amigos de la adolescencia, inició su camino en la escuela de la Damm. Después pasó por el benjamín del Barça (estuvo dos años en La Masia), Horta, Europa, Sant Andreu, Parets, Sants, la UE Costa Brava y el filial del Atlético de Madrid, con el que consiguió el ascenso a Primera RFEF.

El Castellón lo fichó en el verano de 2024 y su rendimiento en el conjunto de La Plana fue excelente hasta convertirse en la venta más cara de la historia de la entidad albinegra. Con el cuadro pericó vivirá su primera experiencia en la máxima categoría. "Espero que sea un año ilusionante, nos dejaremos todo. Monchi me dijo que estaba haciendo un proyecto ambicioso. Quiero disfrutarlo", apuntó Calatrava, que confía en pelear por Europa con los blanquiazules.

"Un gran reto"

"Vengo con ganas. Ha llegado mi momento y lo voy a aprovechar. Cada uno tiene su camino, el fútbol me ha devuelto esa alegría e ilusión que siempre le he dado. Soy como Manolo, vengo de abajo. He luchado mucho y quiero disfrutarlo", reflexionó el mediapunta.

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Calatrava es un zurdo talentoso que puede actuar tanto de 10, su posición "favorita", como partiendo del extremo derecho, lo que ofrece varias alternativas al técnico perico. "Manolo ya me quería cuando estaba en el Badalona, hasta me reuní con él. Ahora voy a jugar en Primera. Es un gran reto para mí. Estoy deseando formar parte de la historia del Espanyol", concluyó.