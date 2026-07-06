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Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas

Barcelona recibe al Tour de Francia con un despliegue de actividades gratuitas por toda la ciudad

Guía práctica para seguir el Tour de Francia en Barcelona

Los ciclistas ya afrontan las rampas de Montjuïc

Los ciclistas ya afrontan las rampas de Montjuïc / Manu Mitru

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Begoña González

Jordi Grífol

Barcelona
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Barcelona se ha puesto ya el maillot para dar la bienvenida al Grand Départ del Tour de Francia 2026, que situa a la ciudad en el centro del panorama ciclista internacional. Este sábado empieza la acción con la contrarreloj, siguiendo el domingo con la segunda etapa con final en Montjuïc.

Siga en este directo de EL PERIÓDICO la última hora del Tour en Barcelona.

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