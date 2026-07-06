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Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas
Barcelona recibe al Tour de Francia con un despliegue de actividades gratuitas por toda la ciudad
Guía práctica para seguir el Tour de Francia en Barcelona
Barcelona se ha puesto ya el maillot para dar la bienvenida al Grand Départ del Tour de Francia 2026, que situa a la ciudad en el centro del panorama ciclista internacional. Este sábado empieza la acción con la contrarreloj, siguiendo el domingo con la segunda etapa con final en Montjuïc.
Siga en este directo de EL PERIÓDICO la última hora del Tour en Barcelona.
Cita con los Pirineos
Tres etapas y el Tour afronta ya los Pirineos, en un aperitivo de la entrada de la carrera en territorio norcatalán después del Grand Départ de Barcelona y con la ascensión al primer puerto de primera categoría, la Collada de Tosses, cuya cima está situada a 68,2 kilómetros de la meta.
Los 195,9 kilómetros entre Granollers y Les Angles tienen una primera parte de falso llano ascendente, hasta la llegada a Tosses y afrontar el valle pirenaico, con dos ascensos de tercera categoría en territorio norcatalán, el Calvari —en Font-romeu— y la meta de Les Angles.
Un incendio en la zona amenazaba con perturbar el final de la etapa, pero las autoridades finalmente decidieron mantenerlo, aunque sin público y sin caravana publicitaria.
El Tour podrá tener así su primera gran etapa pirenaica marcada por la llegada a Les Angles.
Este último ascenso, de 1,7 kilómetros con una pendiente media del 6,5 %, puede ser escenario de escaramuzas entre los favoritos, aunque el trazado de la etapa parece más apto para una escapada que para un cruce de espadas entre los candidatos a la general.
En total, el pelotón afrontará un desnivel positivo de 3.850 metros, el cuarto mayor de la presente edición.
Etapa 3: Granollers - Les Angles, 195,9 kilómetros
- Salida: 12.20 h (10.20 GMT)
- Llegada prevista: 17.08 h (15.08 GMT)
Montaña:
- Cota de Sant Feliu de Codines (3.ª), a 178,7 km de meta
- Collada de Tosses (1.ª, 9,3 km al 6,5 %), a 68,2 km
- Coll del Calvari (3.ª), a 23,6 km
- Les Angles (3.ª), en meta.
"Un hito que todos recordaremos"
Según el alcalde, la salida del Tour desde la capital catalana "marca un hito que todos recordaremos en la historia de los acontecimientos de la ciudad de Barcelona y en nuestras biografías personales". Collboni ha destacado el mensaje que ha enviado la capital catalana "de los valores que representa el ciclismo, de los valores de la competición, del juego limpio, del trabajo en equipo, y de la celebración y la fiesta".
El alcalde no ha puesto cifras al impacto económico, pero ha dicho que el acontecimiento ha servido para "reactivar la economía" no solo de Barcelona, sino también de los municipios por donde pasaba el trazado de la competición reina del ciclismo.
Collboni asegura que el Tour es el acontecimiento “más importante” que ha vivido Barcelona desde los Juegos Olímpicos del 92
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que la salida del Tour de Francia ha sido "sin duda el acontecimiento más importante" que ha vivido Barcelona desde la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 "por el éxito organizativo, por la proyección internacional que ha tenido y por la participación de la ciudadanía". El alcalde ha agradecido la "paciencia" a los ciudadanos por las restricciones de movilidad, pero ha asegurado que todo ello "valía la pena" para poder ver "un espectáculo deportivo como este cerca de casa". Collboni ha hecho una valoración "muy positiva" del Grand Départ y ha destacado que, aunque el acontecimiento ha reunido a centenares de miles de personas, no ha habido "ninguna incidencia destacable pese al calor".
El final de la etapa de mañana se disputará sin público
El final de la tercera etapa del Tour, que comienza en Granollers y finaliza en Les Angles, se disputará sin público ni caravana publicitaria en la parte francesa debido al incendio forestal que desde ayer arde en Trévillach, macizo situado a unos treinta kilómetros al oeste de la ciudad francesa de Perpinyà. La caravana se detendrá en Puigcerdá, aunque sí que se mantendrá competitivamente la carrera.
Vingegaard líder; Pogacar segundo a 6 segundos en la general
Vingegaard sigue primero con 6 segundos sobre Pogacar, que pasa al segundo puesto, mientras que Evenepoel es tercero a 15 segundos. Del Toro es cuarto a 16 y el español Juan Ayuso, que cruzó undécimo la línea de meta a 3 segundos del ganador, se coloca quinto a 19 del líder, por delante del francés Paul Seixas a 42.
Primera victoria mexicana en el Tour en 37 años
Del Toro firmó la primera victoria mexicana en la ronda gala en 37 años, desde Raúl Alcalá, un triunfo que el de UAE calificó de "increíble".
"Esto lo significa todo para mi, soy un privilegiado de estar en este equipo, que ha confiando en mi desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo, no me lo puedo creer, es una locura", dijo el mexicano, que recordó que esta noche la selección de fútbol de su país se juega esta noche el pase a cuartos de final del Mundial en el que son anfitriones contra Inglaterra.
"Tenemos a once futbolistas que esta noche tienen que pasar a cuartos. Estar al mismo nivel de la selección en la carrera más importante del mundo es un sueño", comentó el corredor de 23 años.
Del Toro agradeció en especial a Pogacar que le permitiera ganar: "No sabes lo que significa para mi y para mi país. Es algo increíble".
Exhibición del UAE
Debut de ensueño para el mexicano
En su primera participación en el Tour, Del Toro consiguió un triunfo de prestigio tras acelerar en la última subida, mientras que Pogacar frenó un poco para no distanciarle y atravesó la meta abrazado al mexicano.
Pogacar le cede la victoria a Del Toro en Montjuïc
El mexicano del UAE Isaac del Toro ha ganado la segunda etapa del Tour. Después del trabajo realizado para Pogacar en la subida de Montjuïc, el líder esloveno le ha cedido la victoria y ha entrado en segunda posición. Vingegaard, tercero, mantiene el maillot amarillo.
Última vuelta
El grupo de favoritos que lidera afronta ya la última vuelta en Montjuïc, que presumiblemente terminará con un duelo entre Pogacar y Vingegaard.
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