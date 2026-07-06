Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas

Cita con los Pirineos

Tres etapas y el Tour afronta ya los Pirineos, en un aperitivo de la entrada de la carrera en territorio norcatalán después del Grand Départ de Barcelona y con la ascensión al primer puerto de primera categoría, la Collada de Tosses, cuya cima está situada a 68,2 kilómetros de la meta.

Los 195,9 kilómetros entre Granollers y Les Angles tienen una primera parte de falso llano ascendente, hasta la llegada a Tosses y afrontar el valle pirenaico, con dos ascensos de tercera categoría en territorio norcatalán, el Calvari —en Font-romeu— y la meta de Les Angles.

Un incendio en la zona amenazaba con perturbar el final de la etapa, pero las autoridades finalmente decidieron mantenerlo, aunque sin público y sin caravana publicitaria.

El Tour podrá tener así su primera gran etapa pirenaica marcada por la llegada a Les Angles.

Este último ascenso, de 1,7 kilómetros con una pendiente media del 6,5 %, puede ser escenario de escaramuzas entre los favoritos, aunque el trazado de la etapa parece más apto para una escapada que para un cruce de espadas entre los candidatos a la general.

En total, el pelotón afrontará un desnivel positivo de 3.850 metros, el cuarto mayor de la presente edición.

Etapa 3: Granollers - Les Angles, 195,9 kilómetros

Salida: 12.20 h (10.20 GMT)

Llegada prevista: 17.08 h (15.08 GMT)

Montaña: