El Real Madrid hace oficial que Pedro Martínez dirigirá su equipo de baloncesto las tres próximas temporadas

El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del catalán Pedro Martínez como nuevo entrenador de su equipo de baloncesto para las tres próximas temporadas. Otro exiguo comunicado de 41 palabras y 229 caracteres informaba de ello en la mañana de este lunes: "El Real Madrid C. F. y Pedro Martínez han llegado a un acuerdo por el que queda vinculado a nuestro club para ser el entrenador del primer equipo de baloncesto durante las próximas tres temporadas, hasta el final de la 2028-2029".

Timothé Luwawu-Cabarrot y Pradilla, los siguientes

Este fichaje, que ha sido el bombazo del mercado de baloncesto, confirma la revolución que se inició con la dimisión de Sergio Rodríguez como director deportivo de la sección. Una llamada de Florentino Pérez a Juan Carlos Sánchez, el anterior director del baloncesto blanco, comenzó a enfriar el ambiente tras una temporada en blanco. El desembarco de JCS tras la marcha del 'Chacho', con el que ya mantenía una relación distante en su época de jugador, ha provocado esta revolución que ha traído a Martínez al club blanco. El Real Madrid contactó con él y esos contactos se filtraron a la prensa cuando aún Sergio Scariolo, que tenía dos temporadas más de contrato, aún no había sido informado de la intención de Sánchez de prescindir de él pese a que tenía dos años más de contrato.

Ahora, tras el aterrizaje de Martínez, comenzará una cascada de salidas y llegadas entre las que se espera que estén la marcha del croata Mario Hezonja y la llegada del francés Timothé Luwawu-Cabarrot, una petición expresa del nuevo entrenador con quien ya se ha cerrado un acuerdo y ahora esperan los movimientos del Baskonia, su actual club, que tiene derecho de tanteo. Entre seis y ocho serán las bajas y el mismo número de refuerzos llegarán, como otro 'taronja' como Jaime Pradilla entre los nuevos refuerzos.

Para completar esta operación del relevo en el banquillo el Real Madrid tendrá que gastar una cantidad que rondará los diez millones de euros. Empezando por los cuatro millones de finiquito que el club blanco debe pagar a Scariolo para saldar los dos años más que tenía firmados, a los que se suman 1,2 de la cláusula de salida que debe pagar al Valencia Basket para liberar a Martínez, y los más de 5 millones que cobrará el entrenador barcelonés por los tres años que firmará con el Real Madrid. Otro verano con unos gastos desmesurados en una sección que no puede permitirse además una segunda temporada en blanco, como el equipo de fútbol.