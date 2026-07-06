Portugal – España, en directo: última hora del partido de octavos del Mundial 2026 y resultados

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AMDEP7797. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 02/07/2026.- Jugadores de España celebran un gol de Pedro Porro (2-d) este jueves, en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Austria en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

AMDEP7797. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 02/07/2026.- Jugadores de España celebran un gol de Pedro Porro (2-d) este jueves, en un partido por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Austria en el estadio SoFi en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr / Lavandeira Jr / EFE

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Begoña González

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Barcelona
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La selección española afronta este lunes (21.00 horas, horario peninsular) uno de los grandes duelos de los octavos de final del Mundial 2026 frente a Portugal, en un clásico ibérico que se disputará en Arlington (Texas). El combinado de Luis de la Fuente llega al cruce tras imponerse con autoridad a Austria (3-0), mientras que el equipo dirigido por Roberto Martínez selló su pase después de remontar ante Croacia. En la víspera del encuentro, De la Fuente calificó el choque como "una final" y advirtió de que España deberá ofrecer una versión aún mejor para superar a un rival "muy potente", en un partido que, a su juicio, "se decidirá por detalles" debido a las similitudes y el talento de ambas selecciones.

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