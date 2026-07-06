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Portugal – España, en directo: última hora del partido de octavos del Mundial 2026 y resultados
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La selección española afronta este lunes (21.00 horas, horario peninsular) uno de los grandes duelos de los octavos de final del Mundial 2026 frente a Portugal, en un clásico ibérico que se disputará en Arlington (Texas). El combinado de Luis de la Fuente llega al cruce tras imponerse con autoridad a Austria (3-0), mientras que el equipo dirigido por Roberto Martínez selló su pase después de remontar ante Croacia. En la víspera del encuentro, De la Fuente calificó el choque como "una final" y advirtió de que España deberá ofrecer una versión aún mejor para superar a un rival "muy potente", en un partido que, a su juicio, "se decidirá por detalles" debido a las similitudes y el talento de ambas selecciones.
Portería a cero
España ha comenzado el Mundial en racha y sin encajar goles en ninguno de sus primeros cuatro partidos por primera vez, siendo la primera nación europea en lograrlo desde Suiza en 2006.
Pantallas gigantes para seguir a la selección
Por toda España se han instalado pantallas gigantes para seguir el partido de la selección española. En Barcelona, se ha instalado una en la Sala Luz de Gas.
Dónde ver el partido
El Portugal - España, partido de octavos de final del Mundial 2026, se podrá ver en televisión y en abierto a través de La 1 y también a través de RTVE Play y DAZN.
Horario del patido
El Portugal - España, partido de octavos de final del Mundial 2026, se disputa este lunes, 6 de julio de 2026 a las 21:00 horas (franja peninsular española) en Dallas (Texas, Estados Unidos).
Partido difícil
El equipo de Luis de la Fuente afronta ahora el duelo ibérico ante Portugal con la confianza reforzada por su rendimiento en el campeonato. En la víspera del partido, tanto el seleccionador como varios de los internacionales españoles insistieron en que será necesario ofrecer "la mejor versión" del equipo para superar a un rival de máximo nivel, en un enfrentamiento que consideran muy igualado y que se decidirá por pequeños detalles.
Buen momento de España
España ha confirmado en este Mundial el excelente momento que atraviesa desde la llegada de Luis de la Fuente al banquillo. La selección superó la fase de grupos como líder del Grupo H, por delante de Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí, lo que le permitió acceder al cuadro eliminatorio con el cartel de una de las favoritas al título.
Rival sólido
Portugal llega al duelo contra España después de completar un Mundial muy sólido bajo la dirección de Roberto Martínez. La selección lusa superó la fase de grupos como primera del Grupo K, por delante de Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo, lo que le permitió acceder al cuadro eliminatorio como cabeza de serie.
Un duelo de líderes
España y Portugal volverán a verse las caras en un gran torneo internacional con un puesto en los cuartos de final del Mundial en juego. El duelo enfrentará a dos selecciones que terminaron líderes de sus respectivos grupos y que llegan invictas a las eliminatorias, respaldadas por un estilo de juego protagonista y por plantillas repletas de talento. El vencedor del encuentro dará un paso más hacia el título y se medirá en cuartos de final al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica, en un lado del cuadro que reúne a varios de los principales aspirantes al campeonato.
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