Pau Gasol, sobre la llegada de Xevi Pujol al Barça: «El club necesita un proyecto con recorrido»

«Creo que ficharán a alguien. Xevi, creo que se llama, que viene de Vitoria». Pau Gasol se refería ayer al manresano Xevi Pujol cuando fue preguntado sobre cómo ve el futuro inmediato de la sección de baloncesto del Barça. El club blaugrana vive una profunda renovación para intentar recuperar el rumbo y todo indica que el exdirector deportivo del Bàsquet Manresa —actualmente en el Baskonia— es el elegido.

Las declaraciones de Gasol apuntalan todavía más un rumor que circula desde hace semanas. En el Barça, Pujol sustituiría a Juan Carlos Navarro. El objetivo, según Gasol, es que el Barça sea capaz de crear «un proyecto deportivo que tenga recorrido» y formar un equipo «que no solo luche por los títulos, sino que los gane».

El expívot de Sant Boi de Llobregat, que el lunes cumplirá 46 años, hizo estas declaraciones en el marco de la 22.ª edición de la Pau Gasol by Santander Academy, que ayer se cerró con más de 470 jóvenes participantes.

En una entrevista publicada este domingo en el diario Sport, Gasol profundiza más en el momento del Barça: «El club debe trabajar para disponer de un proyecto sólido, regular, consistente y con capacidad de crecer con el paso del tiempo», dice. Y sobre el futuro de su amigo Joan Carlos Navarro, explica: «Cuando ocupas un cargo de máxima responsabilidad eres la cara visible de un proyecto y, cuando las cosas no salen como todos querríamos, el deporte es muy duro y muy cruel, porque todo gira en torno a ganar o perder. Juan Carlos y Mario Fernández lo han dado todo y se han implicado al máximo. A nadie le gusta perder, y todavía menos a personas que hemos competido durante tantos años y sabemos qué significa».

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También habla del fichaje de Pedro Martínez por el Real Madrid. «No ha ganado ningún título y ha habido muchos cambios en la dirección de la sección de baloncesto. Han tomado decisiones muy activas. Hay que respetarlas», valora a la hora de justificar el cambio de Sergio Scariolo por el entrenador que ha llevado al Valencia al título de liga. Y sobre el badalonés, que también dejó huella en Manresa, Gasol es tajante: «Es un entrenador extraordinario y ha hecho una temporada excelente».