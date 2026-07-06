Sandro Tonali, fichado por el Tottenham por 116 millones de euros: cifra récord del club

Pocos días después de la llegada de Mateus Fernandes a los Spurs por 98 millones de euros, el club londinense ha hecho oficial su segundo fichaje por una cuantía aún más alta. Sandro Tonali es oficialmente nuevo jugador del Tottenham con un traspaso que se eleva hasta los 116 millones de euros, cifra récord para la entidad. El mediocampista italiano ha firmado hasta junio de 2032.

La figura de su compatriota Roberto de Zerbi, técnico del club, ha sido clave para convencer a Tonali. "He hablado con el entrenador durante casi dos horas sobre el club, la afición, el estadio y nuestro fútbol. Fue como magia, porque supe de inmediato que tenía que fichar por el Tottenham", confiesa el jugador de 26 años.

Después de tres temporadas en el Newcastle United, Sandro Tonali abandona los 'magpies' y se suma a unos Spurs que tienen como objetivo principal regresar a la parte superior de la clasificación. El Tottenham Hotspur terminó decimoséptimo en la pasada campaña, a los dos puntos del descenso.

A De Zerbi se le ha encargado la complicada tarea de revertir la situación deportiva del club. Por ahora, los despachos del club londinense están cumpliendo. Son dos fichajes en menos de una semana de diferencia, dos traspasos que juntos superan los 200 millones de euros.

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El técnico italiano no ha dudado en agradecer la elección de Tonali por su club: "dadas sus cualidades, este verano hubo mucho interés por Sandro. Sin embargo, él dejó muy claro su deseo de fichar por el Tottenham, y sé que a nuestra afición le encantará lo que aporta al equipo", asegura. Además, De Zerbi conoce al mediocampista desde hace muchos años, pues Sandro Tonali se formó en las categorías inferiores del club de su ciudad natal, el Brescia.