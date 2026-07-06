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Muere Carmelo Cedrún, leyenda del Athletic y padre del exportero del Real Zaragoza Andoni Cedrún

El arquero militó 14 temporadas en el club rojiblanco en la década de los 50 y los 60. El Real Zaragoza ha mandado también sus condolencias por este fallecimiento

Carmelo Cedrún, en una imagen cono Iñaki Williams, jugador del Athletic, en San Mamés.

Carmelo Cedrún, en una imagen cono Iñaki Williams, jugador del Athletic, en San Mamés. / Athletic Club

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Carmelo Cedrún, legendario portero internacional del Athletic en las décadas de los 50 y 60 del pasado siglo, ha fallecido a los 95 años de edad, según confirmaron este lunes el club rojiblanco. El arquero estuvo 14 temporadas en el club rojiblanco y es el padre del exzaragocista y también guardameta Andoni Cedrún, que militó en el club aragonés 12 temporadas entre 1984 y 1996, logrando una Recopa y dos Copas del Rey además de estar entre los 10 que más han jugado con la camiseta blanquilla, 361 partidos, el noveno que más.

"El Real Zaragoza expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de Carmelo Cedrún, mítico guardameta del Athletic Club y padre de nuestra leyenda Andoni Cedrún Todo nuestro cariño para su familia y allegados, especialmente para nuestro querido Andoni", ha escrito el Zaragoza en sus redes sociales.

En sus 14 temporadas en el Athletic, Carmelo, padre del también exportero del Athletic y Real Zaragoza Andoni Cedrún, conquistó un título de Liga (1955-56), tres Copas (1954-55, 1955-56 y 1957-58) y una Copa Eva Duarte (1950), antecedente oficial de la actual Supercopa, siendo protagonista de una de las épocas de mayor gloria del club bilbaíno. El vizcaíno debutó el 15 de abril de 1951 en San Mamés frente al Sevilla y comenzó en ese encuentro una trayectoria de 404 oficiales antes de dar el relevo en 1962 a otro de los grandes mitos del club vasco, José Ángel Iribar.

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Entre otros hitos Carmelo ostentó hasta 2019 el récord de partidos ligueros consecutivos jugados con el Athletic, un total 132 entre 1952 y 1957, solo superados por el actual capitán, Iñaki Williams. Además, el portero de Amorebieta jugó 13 partidos con la selección española, entre 1954 y 1963, entre ellos los dos primeros del Mundial de Chile 1962, frente a Checoslovaquia y México. 

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Fuente: El Periódico de Aragón

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