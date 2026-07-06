Marc Casadó habla sobre su futuro en el Barça: "Mientras el club y el entrenador quieran, yo siempre voy a ser feliz aquí"

Marc Casadó irrumpió con fuerza en la temporada 24/25, la primera de Hansi Flick como entrenador azulgrana. Con las bajas por lesión de Frenkie de Jong y Marc Bernal, fue Casadó quien ocupó la posición de mediocentro defensivo y dejó actuaciones más que memorables. Con poca experiencia en la élite, el jugador catalán brilló en partidos de mucha exigencia contra rivales de la talla del Real Madrid y el Bayern de Múnich.

Sin embargo, en esta última campaña su papel ha sido más secundario con 17 titularidades en todas las competiciones. Casadó es quizás el jugador que muestra su sentimiento culé con más efusividad. Un ejemplo de ello es cuando sorprendió a todos en el centro de Barcelona durante las celebraciones de las dos últimas ligas (primero en Canaletes, después en plaza Catalunya), la última de ellas acompañado de Alejandro Balde.

Conversaciones

En la inauguración este lunes de su Campus en Molins de Rei (Barcelona), Marc Casadó ha hablado sobre su futuro, reconociendo que hay una conversación pendiente con Hansi Flick y la dirección deportiva sobre su continuidad: "Yo siempre he dejado claro lo que pienso. Sigue siendo así. A partir de aquí, hablaremos con el míster, con el club, con los agentes, y ya decidiremos", ha señalado.

Pase lo que pase, el jugador catalán ha vuelto a mostrar su compromiso con el club y el deseo de quedarse en Barcelona: "Yo siempre lo he dicho: mientras el club y el míster quieran, yo siempre voy a ser feliz aquí", ha asegurado.

Noticias relacionadas

Por ahora, Casadó ha aprovechado las vacaciones para descansar antes de regresar a los campos de entrenamiento. La pretemporada del Barça arrancará el próximo 13 de julio. El mediocampista también ha sido preguntado por el posible fichaje de Julián Álvarez, aunque ha evitado pronunciarse sobre una hipotética incorporación. "Sé lo mismo que todos vosotros, no tengo ni idea", ha reconocido, antes de añadir que se trata de "un jugador de nivel mundial" que "ayudaría mucho al club", concluyó.