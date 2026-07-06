KTM confirma que su fichaje estrella para 2027 es Àlex Márquez, subcampeón de MotoGP

Lo dicho van saliendo los fichajes. Los secretos peor guardados del ‘paddock’ de MotoGP siguen apareciendo a la luz, cuando ya todo el mundo los conocía. Se firmaron hace semanas, hasta meses, pero hasta que se firmó el ‘acuerdo de Brno’, entre fabricantes, equipos privados ‘satélites’ y organización del Mundial, nadie se atrevió a hacerlos públicos.

Hoy le ha tocado el turno a la factoría austriaca KTM, intentando superar una crisis económica y comercial brutal, para confirmar que el actual subcampeón del mundo de MotoGP, Àlex Márquez, y campeón mundial de Moto3 y Moto2 (solo su hermano Marc y Pedro Acosta ascendieron a la categoría reina con esos dos títulos) y ganador de grandes premios en las tres categorías, se unirá al equipo con un contrato plurianual a partir de 2027. El ‘Pistolas’ aporta su talento y experiencia a la tercera etapa de la historia de Red Bull KTM MotoGP y a la nueva era técnica, con motos de 850cc, menos aerodinámica, menos ayudas al pilotaje y nuevos neumáticos Pirelli.

Ducati perderá, en beneficio de KTM, dos de sus mejores pilotos, el catalán Àlex Márquez, actual subcampeón del mundo de MotoGP, y el italiano Fabio Di Giannantonio, que abandona el equipo de Valentino Rossi para reforzar a la factoría austriaca.

El bicampeón catalán cuenta actualmente con seis años de experiencia en MotoGP y 13 temporadas en campeonatos mundiales. Ha ganado títulos en Moto3 y Moto2, y sus 16 victorias (de 56 podios) se han conseguido en las tres categorías. Alex celebró su primer podio y victoria en un GP con una KTM RC4 en Moto3 en 2013. En 2025 subió al podio de MotoGP en Jerez, Cataluña y Malasia, y ascendió al segundo puesto en la clasificación general. Volvió a ganar en Jerez en 2026.

Márquez es reconocido por su velocidad y madurez, además de por sus logros: cualidades que ayudarán a Red Bull KTM en el desarrollo de la RC16 para la fórmula de 850cc a partir de 2027.

Pit Beirer, Director de KTM Motorsports, ha señalado en el anuncio oficial de la factoría austriaca que están “sumamente orgullosos y felices de haber conseguido un talento excepcional como Àlex Márquez para nuestro proyecto. Àlex aporta no solo una habilidad y una inteligencia de carrera sobresalientes, sino también determinación y una mentalidad ganadora que encajan a la perfección con nuestro ADN. Juntos compartimos un objetivo claro: llevar la KTM RC16 al siguiente nivel y luchar por los primeros puestos de MotoGP”.

Adios a Gresini

Tras hacerse oficial el fichaje de Àlex por KTM, su actual equipo, el Gresini Racing Team Ducati, se despidió de él con un comunicado firmado por la viuda de Fausto Gresini y actual propietaria de la estructura italiana, Nadia Padovani.

"Alex, me cuesta mucho dejarte ir. Hemos compartido emociones, crecimiento y momentos que siempre llevaré en mi corazón. Estoy orgullosa del hombre y del piloto que eres. Pero antes de decir adiós, aún nos queda un capítulo por escribir juntos. Hagámoslo con la determinación que siempre nos ha distinguido".

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En el plazo de unos minutos, se espera que la misma KTM anuncie otro de los fichajes ‘cantados’ de este invierno, como es la contratación del italiano Fabio Di Giannantonio, en este inicio de Mundial uno de los más firmes candidatos a la victoria en todos los grandes premios, que dejará el equipo de Valentino Rossi, el VR46, pasando de Ducati a KTM.