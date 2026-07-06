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Javier Aguirre dimite como seleccionador de México y Rafa Márquez tomará el relevo

Inglaterra elimina a México del Mundial, pero necesita superar un auténtico via crucis

Javier Aguirre, en el partido entre México e Inglaterra del Mundial.

Javier Aguirre, en el partido entre México e Inglaterra del Mundial. / ALFREDO ESTRELLA / AFP

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Javier Aguirre ha anunciado su dimisión como seleccionador de México tras la eliminación en los octavos de final del Mundial ante Inglaterra. Pone fin a su tercera etapa al frente del combinado mexicano. Toma el relevo Rafa Márquez, exdefensa del Barça.

"Me despido de la selección y del Estadio Azteca. Me voy con mucho sentimiento porque aquí viví gran parte de mi carrera futbolística. Me hubiera gustado despedirme de mi gente con una victoria; eso duele mucho", afirmó Aguirre poco después de caer ante los ingleses.

"El fútbol es de errores y aciertos. Hoy tuvimos uno o dos más que Inglaterra y nos condenaron. Si hay un responsable de la derrota, soy yo. Ellos hicieron lo que les pedí", añadió Aguirre tras el encuentro, asumiendo toda la responsabilidad de la eliminación.

Aguirre, de 67 años, regresó al banquillo de México en el verano de 2024 para iniciar su tercera etapa al frente de la selección, después de haberla dirigido previamente entre 2001 y 2002 y entre 2009 y 2010.

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Con esta dimisión pone fin a una extensa carrera de tres décadas en los banquillos, iniciada en 1996 al frente del Atlante y que le llevó posteriormente a dirigir, entre otros, a Pachuca, Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Japón, Egipto, Al-Wahda, Leganés, Monterrey, Mallorca y, en tres etapas distintas, a la selección mexicana.

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