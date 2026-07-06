Inglaterra elimina a México del Mundial, pero necesita superar un auténtico via crucis

Inglaterra obtuvo al fin en el Estadio Azteca una revancha a la humillación de Diego Armando Maradona. Tardó 40 años en resarcirse de la mano de Dios y del gol del barrilete cósmico de 1986, hechos incrustados en la memoria popular del fútbol y que tuvieron lugar en el mismo escenario en que este lunes descarriló a México del Mundial.

Debió pasar un via crucis para lograrlo, embotellado atrás durante casi toda la segunda parte después de quedarse con un jugador menos por una expulsión a falta de 36 minutos. Sobrevivió y el ‘coming home’ y el ‘Wonderwall’ y todo eso que se canta en las gradas inglesas sonaron una vez más (2-3). La selección de Thomas Tuchel pasa a cuartos, donde se medirá a la sorprendente Noruega de Erling Haaland.

“Ha sido un partido loco. Pero los jugadores nunca dejaron de creer, nunca se rindieron”, dijo un exultante Tuchel tras el encuentro. Tan loco por el inicio, retrasado una hora por culpa del mal clima en la capital mexicana, como por el final, coronado por un Harry Kane, con la voz aflautada hasta la caricatura que le convertirá en pasto de memes. "El equipo encontró la forma de superar un partido en que lo teníamos todo en contra, incluso las decisiones arbitrales”, comentó a pie de césped entre gallos vocales. "He estado cantando fuerte", se disculpó.

Inglaterra puso velocidad hacia los cuartos de final con dos goles en dos minutos de Jude Bellingham a falta de un par de curvas para el descanso. Un pase de Bukayo Saka y otro de Kane permitieron al jugador del Madrid ratificar su presencia estructural en el once inglés. “Cometimos dos errores y ante equipos de élite mundial se pagan”, lamentó Javier Aguirre, seleccionador mexicano. Julián Quiñones calmó la inflamación antes de que el árbitro enviara a los jugadores a la caseta. Se abría de nuevo la eliminatoria.

Roja de manual

Y tras el descanso el encuentro adquirió para Inglaterra la dimensión de la gesta, de ponerse el salvavidas y resistir las olas. Una entrada a destiempo de Jarell Quansah, defensa del Leverkusen, con más de media hora por delante, dejó cojo a los suyos. Tarjeta roja de manual. Encontraron alivio los ingleses con un penalti cometido sobre Anthony Gordon, titular por delante de Marcus Rashford esta vez, que transformó Kane.

Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice celebran la victoria sobre México. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Alivio corto. El mismo Kane midió mal y pateó una pierna mexicana en área propia. Penalti para México que Jordan Pickford no pudo atajar. ¿Y qué hizo Tuchel? Miró al banquillo y puso en juego a todo aquel central que vieron sus ojos. John Stones y Dan Burn entraron al campo, lo mismo que el lateral Djed Spence. Y la consigna fue encerrarse sin disimulo y expresar alergia al balón. Ni un intento de contragolpe en los 25 minutos restantes. Solo contaba resistir.

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México bombeó balones sin descanso sobre el área inglesa y todos fueron repelidos de forma expeditiva. Mucho defensa experimentado tenían delante, altos como los edificios de Benidorm en que se concentran y beben cerveza sin parar los seguidores británicos. No parecía esa la mejor manera, para desesperación de México entero, que se va de su Mundial. “Me da tristeza, pero no tengo nada que reprochar a mis jugadores. Hicimos lo que pudimos”, aseveró Aguirre.