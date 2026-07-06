Haaland elimina a Brasil y Noruega seguirá remando en el Mundial

Noruega seguirá presumiendo de la curiosa estadística que presenta ante Brasil. Nunca ha perdido contra el país más emblemático del fútbol. El único que ha disputado todos los Mundiales, pero que cada vez vuelve más pronto a casa. La derrota ante la escuadra nórdica es de las dolorosas, ya que apaga el fervor que despertaba Carlo Ancelotti, contratado precisamente por su capacidad para obtener resultados, que es lo que demanda la presión canarinha.

Brasil está ya de regreso en avión, mientras Noruega seguirá remando, en la celebración más entrañable de todas y que ha quedado ya acuñada en el torneo. Erling Haaland ejecutó las paletadas definitivas, con dos espectaculares goles: uno para aturdir a Brasil, mediante un espectacular cabezazo ganando en el salto a Gabriel Magalhães, y otro para rematarlo con un tirazo a pie plantado.

Visualización de un torneo.

Ni el honor salva Neymar

Carlo Ancelotti andaba tan desesperado que recurrió a Neymar para que agitara los últimos 20 minutos. Como no anda para muchos trotes, lo situó de delantero centro. Y el verdadero delantero centro estaba en el otro lado. Pasivo, pero letal: dos ocasiones, dos goles y la clasificación.

Erling Haaland supera en el salto a Gabriel Magalhães en la jugada del primer gol de Noruega en el partidos de octavos de final ante Brasil. / Angel Colmenares / EFE

Inicio y final frenéticos

Neymar transformó el penalti del honor con el tiempo cumplido, pero no dio la razón al seleccionador, que se enfrentará a una tesitura de impredecibles consecuencias. El equipo no ha mejorado en el juego ni en los resultados y ha fallado en su acceso a los cuartos de final por primera vez desde 1994.

A diferencia de los anteriores octavos ya disputados, el inicio fue frenético. En diez minutos hubo un gol y un penalti, pero el marcador no se movió hasta los últimos diez. El gol de Berg fue anulado por un fuera de juego de Sorloth y el penalti lanzado por Guimarães lo desvió Nyland. Se sosegaron ambos equipos y siguieron la pista de los demás. La de intentar que no pasara nada. Los dos técnicos dispensaron de defender a Vinicius y Haaland para que concentraran sus esfuerzos en aprovechar la oportunidad que se les presentaría.

Los futbolistas de Noruega celebran con su tradicional remada el triunfo sobre Brasil en el duelo de octavos de final disputado en el New Jersey Stadium. / AL BELLO / Getty Images via AFP

Manda Noruega

Quién lo diría, pero Noruega mandó el juego con largas posesiones. Era una forma de desactivar el jogo de Brasil, aunque no es bonito ahora su estilo con Ancelotti al mando, a la vez que reprimiría riesgos frente a un adversario cerrado como sabe inculcar un entrenador italiano.

Ancelotti escogió a Martinelli para ocupar el puesto del lesionado Lucas Paquetá como premio al gol decisivo sobre Japón, pero su posición y su labor se solapó con la de Vinicius, sin soltarse para entrar en el área como segunda línea.

Neymar llora en el suelo en la tácita despedida de su carrera en la selección, que no salvó ni con el penalti transformado en el tiempo añadido frente a Noruega. / JEWEL SAMAD / AFP

Mejoró Noruega con los cambios, ya que el centro de Schjelderup lo cabeceó de maravilla Haaland, y no mejoró tanto Brasil porque Endrick falló un mano a mano con Nyland.

Cambios relevantes

A Noruega le sobraba Sorloth, empleado como extremo derecho, demasiado zurdo, grande y lento para esa faceta. Fue sustituido al descanso. Su inoperancia lo pedía a gritos. Solbakken también retiró a Antonio Nusa, el más chisposo, pero que el más balones perdió.

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Mejoró Noruega con los cambios, ya que el centro de Schjelderup lo cabeceó de maravilla Haaland, y no mejoró tanto Brasil porque Endrick falló un mano a mano con Nyland, que mantuvo el cero hasta el tiempo añadio, cuando ya había oscurecido en todo Brasil.