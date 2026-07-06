MUNDIAL 2026
Infantino admite la llamada de Trump por la roja de Balogun y defiende la decisión del indulto
"Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con el Mundial con el presidente de EEUU", indica el presidente de la FIFA
El fútbol mundial se escandaliza con la roja anulada a Balogun tras la injerencia de Trump ante Infantino: "Se ha cruzado una línea roja"
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, admitió este lunes la llamada del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la sanción de Folarin Balogun, jugador de la selección de Estados Unidos que fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina, posteriormente indultado y que podrá jugar el partido de octavos de final contra Bélgica.
"Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con el Mundial con el presidente de EEUU. y sí, recibí una llamada del presidente Donald Trump, del mismo modo que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas del fútbol y ejecutivos de negocios de todo el mundo sobre muchos asuntos", aseguró Infantino en un comunicado, y agregó que se trata de una decisión "independiente" del Comité Disciplinario de la FIFA.
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