Fernando Alonso o cuando el lunes apetece más que el domingo

El pasado 2 de septiembre, es decir, pronto hará un año, traté de contarles el drama que la prensa especializada de F-1 intentaba disfrazar con el sueño imposible, irrealizable, sin sentido, de que Fernando Alonso tenía un plan para conseguir, por fin, su victoria nº 33.

Les conté y supongo que muchos de ustedes no me creyeron (hombre, es el ‘Nano’, es Aston Martin, es el milmillonario señor Lawrence Stroll metiendo dinero a saco en la F-1, es el genio Adrian Newey, es, es, es) que la cosa iría a peor. Y, sí, la cosa no ha ido a peor, ha ido al más absoluto de los ridículos, tanto que Alonso sale el último y termina el penúltimo.

Pero algo hemos avanzado, los especialistas españoles de la F-1 ya se han olvidado de ‘la 33’ aunque, ahora, hoy, han comprado billetes de avión y reservado hotel porque, dicen, dicen, que Aston Martin presentará muchas mejoras en su AMR26, nacido, no lento, sino tan rápido como el coche de los Picapiedra, en el GP de Hungría (26 de julio), mira que casualidad el circuito donde Alonso logró su primera victoria en F-1, con Renault, hace 23 años.

No debería ser yo quien les recordase a los expertos que Fernando Alonso lleva tres años sin subirse al podio de la F-1 y 13 años sin ganar una carrera, una carrera que no sea, claro, la de los karts de Lego, que ganó, este domingo, en Silverstone (Inglaterra). Las risas llegan hasta ese extremo: Alonso queda último en los GP, pero gana la carrera de los Lego. ¿En serio?

Fernando Alonso, pensativo, en el box de Aston Martin. / ZAK MAUGER / ASTON MARTIN

El otro día, en Brno, el precioso circuito de la República Checa, donde se corrió el GP de MotoGP, mantuve una charla enriquecedora con uno de los mecánicos que más décadas llevan en el ‘paddock’ del Mundial. Un ser enternecedor que desborda conocimientos de todo tipo, un mecánico muy, muy, vinculado a sus pilotos y un tipo que podría dar consejoss, pero se los guarda porque vive rodeado de soberbios que creen no necesitarlos.

Me comentó que le había sugerido a sus japoneses que dejasen de fichar pilotos con hijos, con un bebés en casa o en camino. “Cada hijo significa un segundo más por vuelta. Teniendo un bebé en casa, dejas de retorcer el puño del gas”. Bueno, me dijo más, me dijo una frase magistral, por eso la cuento: “Cuando el lunes empieza a apetecerte más que el domingo, se ha jodido el invento”.

Y ayer pensé en Fernando Alonso. Bueno, pensé en mi amigo. El ‘Nano’, que sabe que, con este Aston Martin, ni siquiera se puede jugar la vida (bueno, no se puede jugar nada) acaba de tener su primer hijo, Leonard, con su compañera Melissa Jiménez, que tiene otros tres de su anterior relación con el futbolista Marc Bartra.

El drama de Fernando Alonso a los mandos de un lamentable Aston Martin se ha convertido en risas, este fin de semana, en Silverstone, cuando el bicampeón asturiano ganó la carrera (en broma) que los pilotos protagonizaron con karts de Lego.

Papá, que tuvo nueve hijos, decía que en todas las casas debía haber siempre un bebé. “Un bebé crea un ambiente fantástico en la casa, da buen rollo, genera complicidad, un olor celestial, solo acariciar su piel ya es un placer…un bebé lo es todo en una casa”, contaba él. Leonard tiene algo más de tres meses, justo el momento en que, según los pediatras, se consolida el reconocimiento en los bebés y es cuando empiezan a enfocar los rostros que le rodean, relacionando las caras con las voces y generando lo que se denomina “sonrisa social”.

Es evidente y, dado el desastroso coche que el genio Newey ha puesto en sus manos, no hay nada que reprocharle, que Alonso ha decidido, hace ya mucho tiempo, que le apetecen más los lunes que los domingos. Y, cuando te apetecen más los lunes que los domingos, se jodió todo. Incluso ‘la 33ª’ victoria.

Noticias relacionadas

Un papá de 44 años ganando carreras de Lego. Lo siento, pero es así. “Quiero tener una familia, es el mayor sueño de mi vida”, le dijo el bicampeón del mundo (Renault, 2005 y 2006) a un periodista de The New York Times, en mayo de 2023.