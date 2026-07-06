La federación belga impugna la participación de Balogun y cuestiona la decisión de la FIFA de retirarle la roja

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) ha anunciado este lunes que impugnará la participación del jugador de Estados Unidos, Folarin Balogun, tras no haber recibido "ninguna explicación" por parte de la FIFA sobre la decisión de levantar la suspensión del delantero, quien recibió una tarjeta roja durante el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina.

Balogun había sido sancionado por una entrada que le costó la roja, lo que le inhabilitaba para jugar en la madrugada de este martes el partido de octavos de final contra Bélgica. El pasado domingo, la organización del fútbol mundial anunció que suspendía la roja al goleador estadounidense. Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que pidió a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino, que revisaran una decisión que considera "injusta".

En un comunicado, Bélgica ha acusado a la FIFA de "negarse" a justificar su decisión. Los belgas han asegurado que la organización no solo no respondió, sino que "como única respuesta, la FIFA envió una carta a la RBFA indicando que consideraba esta correspondencia como una apelación". Según la federación belga, en ningún momento apelaron la decisión sino que simplemente pidieron explicaciones.

"Para que una apelación sea admisible, el reglamento de la FIFA establece que la decisión motivada debe haber sido comunicada previamente al apelante", ha denunciado Bélgica. "Si bien la RBFA solo buscaba explicaciones legítimas, la FIFA creó la apelación y se aseguró de inmediato de que fuera declarada inadmisible", añadió.

En este contexto, a apenas unas horas del encuentro, Bélgica ha anunciado que "no le queda otra alternativa" que impugnar la participación de Balogun en el encuentro. El delantero ha sido uno de los jugadores más valiosos en el torneo, acumulando tres goles para Estados Unidos en la competición.

Indignación europea

La Real Federación Belga de Fútbol emitió un comunicado ya el pasado domingo en el que anunció que estaba "estudiando todas las opciones posibles". Bélgica defendió que lo hacía "con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte".

También la UEFA ha emitido un comunicado en el que ha denunciado que la decisión de la FIFA "ha ido demasiado lejos" y la ha calificado de "imprecedente, incomprensible e injustificable". A ojos de la organización europea, esa decisión "crea un precedente" y pone en riesgo la competición.

Pero el asunto ha llegado incluso a instancias europeas. El comisario europeo de deportes, Glenn Micallef, ha dicho en una publicación en redes sociales en la que ha reconocido que "como muchos aficionados", él también cree que suspender la sanción "fue una decisión equivocada".

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Sin embargo, como comisario, ha insistido en que "las decisiones sobre las reglas y los asuntos deportivos corresponden a los organismos deportivos, no a los políticos; influir en las decisiones deportivas socavaría la autonomía del deporte". Micallef ha subrayado la importancia de centrarse "en los verdaderos desafíos" a los que se enfrenta el deporte, "incluyendo su instrumentalización con fines políticos".