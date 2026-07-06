¿Cara o cruz? Barça

Por logística editorial, escribo este artículo antes de conocer el resultado de la selección española. Entre nosotros… Ningún problema. Y es que hay noches en las que un barcelonista siempre gana, y esta es una de ellas. Y es que pase lo que pase, motivos habrápara despertar con una sonrisa.

Si gana España, el 'show' empezará después del pitido final. Tocará asistir al maravilloso espectáculo de malabarismo informativo de quienes llevan todo el año explicando que el Barça es Satanás y una amenaza para el fútbol español. Los mismos que tendrán que brindar hipócritamente por una selección, sostenida por el talento de la Masia, y de la que llevan semanas dudando. Es decir, tendrán que impostar una falsa alegría cuando en realidad soñaban con ver golear a su Ronaldo.

Y si España pierde, tampoco hay motivo para rasgarse la camiseta. Al contrario. Menos minutos, más vacaciones y menos posibilidades de que alguno de los nuestros vuelva tocado antes de empezar una temporada en la que el Barça sí se juega lo que realmente nos importa. Se acabó el desfile de banderitas sin complicidad, himnos sin letra y discursos de quienes secuestran los éxitos de una selección que, curiosamente, necesita hablar catalán cuando quiere jugar bien al fútbol.

Lo dicho, el culé siempre gana. Si España conquista el título, La Masia volverá a demostrar que sigue siendo el mejor útero de futbolistas del planeta, aunque a algunos les provoque urticaria. Y si cae eliminada, la farsa acaba y Flick recuperará antes a media plantilla mientras otros seguirán buscando culpables en lugar de mirarse al espejo.Así que tranquilidad. Que sean otros los que discutan sobre patrias, orgullos yapegos. El barcelonista hace tiempo que descubrió el truco. Cuando España gana con media selección del Barça, lo importante es el espíritu de la Roja. Cuando pierde,el liderazgo blaugrana es culpable de no latir al ritmo que ellos imponen. Ni caso. Créanme. Hay noches en las que la moneda siempre cae de cara. Y esta es una de ellas.