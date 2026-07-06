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El Barça incorpora al preparador físico alemán Benjamin Kugel al staff de Hansi Flick

El nuevo fichaje, que coincidió con el técnico azulgrana en la selección alemana, reemplaza a Julio Tous

Benjamin Kugel.

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El FC Barcelona ha anunciado este lunes la incorporación de Benjamin Kugel como nuevo preparador físico después de una temporada situaciones incómodas en el vestuario con lesiones y sus recuperaciones. El preparador alemán se une al staff de Hansi Flick después de una amplia trayectoria en el fútbol europeo y en la selección alemana, donde coincidió precisamente con Flick.

Kugel, de 46 años, ha desarrollado su carrera en clubs como el Werder Bremen, el Colonia, el PSV Eindhoven y el Benfica. Además, formó parte durante casi una década del cuerpo técnico de la Federación Alemana de Fútbol y estuvo integrado en la Alemania campeona del Mundial en 2014, dirigida por Joachim Low y en la que Flick era su asistente.

Hansi Flick, técnico del Barça.

Hansi Flick, técnico del Barça. / JORDI COTRINA

Kugel ocupará plaza de Julio Tous, reubicado en otros cometidos dentro del club, como ocuparse del desarrollo físico de los jugadores del filial y del Juvenil A.

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En el curso anterior Flick ya señaló que no estaba contento con algunas situaciones, en particular con la recuperación lenta de Raphinha. Koundé, De Jong y Balde experimentaron también recuperaciones que parecieron dejar insatisfecho al técnico alemán. Ahora tendrá a su lado a un hombre que conoce bien. El Barça, con muchos jugadores aún recuperándose o disputando el Mundial, empieza las sesiones de entrenamientos el próximo 13 de julio.

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