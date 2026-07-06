El Barça incorpora al preparador físico alemán Benjamin Kugel al staff de Hansi Flick

El FC Barcelona ha anunciado este lunes la incorporación de Benjamin Kugel como nuevo preparador físico después de una temporada situaciones incómodas en el vestuario con lesiones y sus recuperaciones. El preparador alemán se une al staff de Hansi Flick después de una amplia trayectoria en el fútbol europeo y en la selección alemana, donde coincidió precisamente con Flick.

Kugel, de 46 años, ha desarrollado su carrera en clubs como el Werder Bremen, el Colonia, el PSV Eindhoven y el Benfica. Además, formó parte durante casi una década del cuerpo técnico de la Federación Alemana de Fútbol y estuvo integrado en la Alemania campeona del Mundial en 2014, dirigida por Joachim Low y en la que Flick era su asistente.

Hansi Flick, técnico del Barça. / JORDI COTRINA

Kugel ocupará plaza de Julio Tous, reubicado en otros cometidos dentro del club, como ocuparse del desarrollo físico de los jugadores del filial y del Juvenil A.

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En el curso anterior Flick ya señaló que no estaba contento con algunas situaciones, en particular con la recuperación lenta de Raphinha. Koundé, De Jong y Balde experimentaron también recuperaciones que parecieron dejar insatisfecho al técnico alemán. Ahora tendrá a su lado a un hombre que conoce bien. El Barça, con muchos jugadores aún recuperándose o disputando el Mundial, empieza las sesiones de entrenamientos el próximo 13 de julio.