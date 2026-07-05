Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas

Vingegaard: "El maillot me da más fuerzas para tratar de llevarlo hasta París"

El danés Jonas Vingegaard, primer maillot amarillo del Tour de Francia de 2026, aseguró que haber conseguido el liderato le da más fuerzas para tratar de conservarlo hasta París, donde aspira a conseguir su tercera victoria en la ronda gala.

"La batalla está lanzada", dijo el danés en un claro mensaje al esloveno Tadej Pogacar, al que aventajó en 12 segundos al término de una contrarreloj por equipos por las calles de Barcelona en la que cada corredor acabó con el tiempo que marcó en meta.

"Es formidable volver a vestirme de amarillo tres años después, este es uno de los maillots más codiciados del ciclismo. Es verdad que es solo la primera etapa y que queda mucha ruta por delante, pero voy a disfrutar de cada jornada que pueda conservarlo. El objetivo sigue siendo vestirlo en París", dijo el ciclista del Visma.

"Este es un paso para tratar de ganar la carrera. El equipo ha hecho un trabajo formidable, hemos corrido muy bien y todos mis compañeros merecen esta victoria", indicó