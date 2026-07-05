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Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas
Barcelona recibe al Tour de Francia con un despliegue de actividades gratuitas por toda la ciudad
Guía práctica para seguir el Tour de Francia en Barcelona
Barcelona se ha puesto ya el maillot para dar la bienvenida al Grand Départ del Tour de Francia 2026, que situa a la ciudad en el centro del panorama ciclista internacional. Este sábado empieza la acción con la contrarreloj, siguiendo el domingo con la segunda etapa con final en Montjuïc.
Siga en este directo de EL PERIÓDICO la última hora del Tour en Barcelona.
Vingegaard: "El maillot me da más fuerzas para tratar de llevarlo hasta París"
El danés Jonas Vingegaard, primer maillot amarillo del Tour de Francia de 2026, aseguró que haber conseguido el liderato le da más fuerzas para tratar de conservarlo hasta París, donde aspira a conseguir su tercera victoria en la ronda gala.
"La batalla está lanzada", dijo el danés en un claro mensaje al esloveno Tadej Pogacar, al que aventajó en 12 segundos al término de una contrarreloj por equipos por las calles de Barcelona en la que cada corredor acabó con el tiempo que marcó en meta.
"Es formidable volver a vestirme de amarillo tres años después, este es uno de los maillots más codiciados del ciclismo. Es verdad que es solo la primera etapa y que queda mucha ruta por delante, pero voy a disfrutar de cada jornada que pueda conservarlo. El objetivo sigue siendo vestirlo en París", dijo el ciclista del Visma.
"Este es un paso para tratar de ganar la carrera. El equipo ha hecho un trabajo formidable, hemos corrido muy bien y todos mis compañeros merecen esta victoria", indicó
Clàudia Mas
“He cumplido mi sueño”: Barcelona da el pistoletazo de salida al Tour de Francia ante 120.000 espectadores
Bicicletas aparcadas, turistas, familias buscando sitio, móviles en alto y curiosos que no siguen el ciclismo, pero han querido verlo de cerca. Entre vallas, aplausos y calles cortadas, Barcelona ha vivido este sábado el inicio del Tour de Francia como una gran celebración colectiva. “Esto no se volverá a repetir nunca”, resumían algunos asistentes.
34 años después de los Juegos Olímpicos de 1992, la ciudad ha vuelto a proyectarse al mundo en una jornada que ha reunido a unas 120.000 personas en las calles, según la Guardia Urbana.
Unas 120.000 personas presencian la primera etapa del Tour por las calles de Barcelona
Unas 120.000 personas se han congregado este sábado en las calles de Barcelona para presenciar la primera etapa del Tour de Francia del 2026, una contrarreloj por equipos tras la que el ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma/Lease a Bike) se ha convertido en primer líder de la ronda francesa.
Según la Guardia Urbana, los puntos con mayor afluencia de aficionados han sido el Parc del Fórum, punto de salida de la etapa, y los alrededores de la montaña de Montjuïc, donde se ha ubicado la meta, así como la zona de la basílica de la Sagrada Família y el Passeig de Gràcia.
Albert Guasch
La visita del Tour de Francia a Barcelona, vista desde sus entrañas
Barcelona quedó este sábado partida en dos. Como si un cuchillo hubiera cortado el mapa de la ciudad de forma transversal. A un lado, ciudadanos parapetados bajo el aire acondicionado, y de ahí no se movían si no era por fuerza mayor; al otro, barceloneses y visitantes dispuestos a participar de la monumental fiesta del Tour, pese a las puñaladas del sol. Barcelona del norte versus Barcelona del sur, separados por vallas y más vallas. Más de 40.000, buscadas y traídas de cualquier rincón de España. Lea aquí la contracrónica del Tour desde dentro, por Albert Guasch.
Pogacar, a 12 segundos de Vingegaard
El danés Jonas Vingegaard se vistió el primer maillot amarillo de la 113ª edición del Tour de Francia tras la victoria de su formación Visma-Lease a Bike en la contrarreloj por equipos, este sábado en Barcelona. El equipo neerlandés conquistó la crono, de 19,6 kilómetros, con 8 segundos de ventaja sobre la formación Netcompany Ineos, liderada por Filippo Ganna, y con 12 segundos sobre el UAE de Tadej Pogacar.
Los tiempos para la general fueron tomados corredor por corredor de forma individual, en lugar de tener en cuenta los registros de cada equipo.
Uijtdebroeks, líder del Movistar, explica sus problemas:"Tuve calambres, y así es difícil"
El belga Cian Uijtdebroeks, líder del Movistar, sufrió el primer revés en su debut en el Tour de Francia al perder más de un minuto en la contrarreloj por equipo de 19,6 km, ya que, aquejado de calambres, fue descolgado por sus compañeros.
En la subida a Montjuic los hombres del Movistar con Raúl García Pierna en labores de auxilio, trataron de remolcar a Uijtdebroeks, pero los problemas físicos le impidieron al belga cumplir con las expectativas propias de un líder.
"Tuve calambres antes de comenzar la primera subida. El plan era seguir pedaleando y subir la cuesta lo más rápido posible, y sobre todo esprintar hasta la meta, pero si te dan calambres, todo se complica. Quizás di demasiado al principio, pero eso no lo podemos cambiar", explicó Cian Uijtdebroeks.
El líder de la escuadra española añadió a Sporza que "quizás el equipo se excedió en el ritmo al principio y debería haber guardado más para la subida". Aunque el belga asegura que "aún queda mucho camino que recorrer", de momento ya ha perdido más de 1 minutos respecto a los rivales de la general
Vingegaard, primer maillot amarillo
El danés Jonas Vingeegard es el primer maillot amarillo del Tour, tras ganar el Team Visma la contrarreloj por equipos con un tiempo de 21' 47''. El UAE de Pogacar, tercero a 12 segundos.
Vingegaard pone líder al Visma a la espera de Pogacar
A la espera de Pogacar, el Team Visma es el equipo más rápido gracias a Jonas Vingegaard, con un tiempo de 21' 47'', 8 segundos más rápido que el Ineos.
El Red Bull Bora de Evenepoel, tercero
El Red Bull Bora de Remco Evenepoel y Florian Lipowitz ha finalizado la contrarreloj en tercera posición, a 11 segundos del Ineos (22' 06'').
Pogacar ya recorre las calles de Barcelona en busca de la primera victoria en el Tour
El Eixample ya vive el paso de los últimos equipos de la contrarreloj por equipos que se disputa este sábado en Barcelona, con Tadej Pogacar disputando ya la carrera en busca de la primera victoria en el Tour.
El recorrido, de 19,6 kilómetros, ha arrancado en el Fòrum de Barcelona y concluye en el Castillo de Montjuïc, después de atravesar algunos de los puntos más emblemáticos de la capital catalana. Un trazado rápido, pero exigente, con dos ascensiones que ponen a prueba la coordinación y la fortaleza de los equipos antes de cruzar la línea de meta.
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