Mbappé, sobre el juego sucio de Paraguay: "Si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meterlas"

Lo pasó mal Francia para seguir en el Mundial ante el festival de patadas y juego sucio de Paraguay, pero finalmente encontró un penalti que la clasificó para cuartos. Lo marcó Kylian Mbappé, quien afirmó que la selección francesa estaba preparada para la dura batalla que le planteó el rival, y proclamó: "Si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meterlas".

Estaba eufórico el goleador del Madrid, que se movió bien en el juego subterráneo de este tipo de encuentros. No rehuyó los duelos y también se involucró en esas artimañas de toda la vida del fútbol. "Creo que sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, vamos a hacerlo. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso", remarcó Mbappe tras el partido a pie de campo.

Mbappé se duele tras una entrada del paraguayo Cáceres. / ODD ANDERSEN / AFP

"La concha de tu madre"

"Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a venir a hacer jugadas bonitas y paredes, pero también sabemos jugar sucio. Ganamos, e incluso en eso fuimos mejores que ellos", agregó el delantero del Madrid, que se vio envuelto en trifulcas con Cáceres, Galarza, Velázquez, Gómez, Alderete... Nunca faltaron colaboradores.

Hubo patadas, empujones, insultos...También de su parte, como el "la concha de tu madre", esa expresión sudamericana tan poco cariñosa que le dedicó repetidas veces a Galarza. Su celebración del gol en la cara de Orlando Gill, el gigantón meta de Paraguay, tampoco fue un ejemplo de deportividad y dio paso a una tangana importante.

Mbappé celebra ante Gil, portero de Paraguay, el gol del triunfo de Francia. / SARAH YENESEL / EFE

Más allá de la guerra sobre el césped, Mbappé destacó que lo más importante ahora es recuperarse para los cuartos de final contra Marruecos, que tendrán lugar el próximo jueves en Boston. "Sabemos que es un muy buen equipo y estamos muy contentos de jugar contra ellos. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para continuar nuestro camino", finalizó.

Deschamps y "el barro"

Didier Deschamps, un técnico acostumbrado a la batalla desde su época de jugador, se mostró más condescendiente con el juego del adversario. "No voy a criticar a Paraguay, cada equipo juega como quiere, aunque los insultos de algunos de enfrente me los habría ahorrado, sobre todo en algunos momentos", afirmó el preparador, un exmediocentro aguerrido que no daba concesiones.

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Deschamps habla con Mbappé al finalizar el partido contra Paraguay. / EFE

"Podríamos haber hecho más, pero no hay que quitarle mérito a Paraguay. Eliminó a Alemania, que también tiene un potencial ofensivo importante. Se clasificó, y mientras esté cero a cero, piensan que es normal que puedan dar el paso y estar en cuartos, así que fue un partido de meterse en el barro", concluyó el seleccionador, campeón del mundo como jugador en 1998 y como entrenador en 2018.