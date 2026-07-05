Un Martínez contra España

El entrenador español con más partidos dirigidos en un Mundial nunca se ha sentado en un banquillo español. Es más; se sentará hoy en el banco adversario y tratará de eliminar a la selección roja. La suya tiene un tono tirando a granate.

Robert Martínez Montoliu, nacido en Balaguer (Lleida) el 13 de julio de 1973, no siente ningún conflicto interno ante la posibilidad de eliminar al conjunto de Luis de la Fuente. "Mi caso es diferente porque nunca trabajé en España. Viví 21 años en Reino Unido, 21 años en España, siete en Bélgica y tres y medio ya en Portugal. Mi casa es donde tengo la familia", explicó en Dallas.

No será la primera vez que se enfrente a España. Será la tercera. De hecho, su debut como seleccionador, tras una carrera de diez años en equipos británicos (Swansea, Wigan y Everton), se produjo contra España, en un amistoso pactado por Bélgica antes de que le ofrecieran el cargo de entrenador.

Cristiano Ronaldo habla con Roberto Martínez antes de un entrenamiento mundialista. / Alberto Estévez / EFE

Derrota, empate y victoria

Era el 1 de septiembre de 2016 y Martínez, que había sustituido a Marc Wilmots, sucumbió por 0-2. El buen trabajo de reconstrucción realizado en la selección también llamada roja se visualizó en el Mundial de Rusia, donde Bélgica terminó tercera. Cayó en la semifinal contra Francia (0-1) y venció a Inglaterra (2-0) en la consolación por segunda vez. Ya la había derrotado en la fase de grupos.

El segundo precedente de Martínez frente a España fue más convincente y valioso: le ganó la final de la Liga de Naciones, en un partido que cumplió un año de vida el pasado 8 de junio. Portugal igualó el 2-0 de España y el duelo desembocó en la tanda de penaltis. El único error lo cometió Álvaro Morata y el conjunto luso se llevó el título. Uno de los tres que tiene en historia, junto con otra Liga de Naciones (2019) y la Eurocopa de 2016).

Cristiano Ronaldo se abraza a Luka Modric al final del Portugal-Croacia de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 en Toronto (Canadá). / Bienvenido Velasco / EFE

El capitán, protegido

Los tres se han recopilado durante la estancia de Cristiano Ronaldo en la selección. El aval protege al veterano capitán de 41 años de las críticas por su rendimiento. El caudal de goles ha descendido y aún más su integración en el juego del equipo. Cristiano se limita a esperar que sus compañeros le den balones para rematar. No obstante, el delantero, próximo a celebrar los mil goles como profesional, conserva el respeto. Sobre todo, de los futbolistas españoles, que le conocen de sus hazañas con el Real Madrid y con la selección tras enchufarles cuatro goles entre el triplete del Mundial de Rusia y el de la final de la Liga de Naciones.

Ante ellos se presentará de nuevo con el gol y el trofeo MVP de la eliminatoria frente a Croacia del viernes. Junto con toda la plantilla posó con la camiseta número 21 que era de Diogo Sota al coincidir el viernes con el primer aniversario de su fallecimiento en un accidente automovilístico. El dorsal lo lleva ahora Rúben Neves, excompañero suyo en el Oporto y el Wolverhampton, que se lo pidió a la familia del finado.

La plantilla de Portugal homenajea a Diogo Jota al cumplirse un año de su muerte. Cristiano Ronaldo muestra la camiseta que lucía con la selección tras el partido frente a Croacia. / MATTIA OZBOT / Getty Images via AFP

Diogo Jota, la luz

"Diogo Jota es nuestra luz en el Mundial", aseguró Martínez, que siempre ha defendido a Cristiano. Le aupó nada más tomar el mando en 2023, y después de que el delantero hubiera sido suplente en los octavos y los cuartos de final del pasado Mundial con Fernando Santos. Ahora, con el regreso de los comentarios negativos, ha reafirmado su postura con el delantero, titular innegociable.

"Cristiano es un icono del deporte", resumió Martínez, que con sus 15 partidos mundialistas (6 con Bélgica y 9 con Portugal, entre Qatar-2022 y Estados Unidos) es el entrenador español con más presencias en el torneo. Cuenta ya con 10 victorias (más dos empates y tres derrotas), y supera las que obtuvo Vicente del Bosque.

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También es el hombre récord de Portugal con las 30 victorias coleccionadas en 44 partidos (más 9 empates y 5 derrotas) al frente de los quinas. El 68% por ciento de triunfos se complementa con el de dirigir al equipo que luce el mejor promedio goleador (2,5 tantos por partido).