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Ronda francesa

El UAE se exhibe en Montjuïc y Pogacar le cede el triunfo al mexicano Del Toro

El ciclista mexicano Isaac del Toro, del UAE Team Emirates XRG, celebra en la línea de meta junto a su compañero, el ciclista esloveno Tadej Pogačar, maillot de lunares al mejor escalador, después de que el primero ganara la segunda etapa del Tour de Francia, una carrera de 168,5 km entre Tarragona y Barcelona, España, el 5 de julio de 2026.

El ciclista mexicano Isaac del Toro, del UAE Team Emirates XRG, celebra en la línea de meta junto a su compañero, el ciclista esloveno Tadej Pogačar, maillot de lunares al mejor escalador, después de que el primero ganara la segunda etapa del Tour de Francia, una carrera de 168,5 km entre Tarragona y Barcelona, España, el 5 de julio de 2026. / EFE/EPA/YOAN VALAT

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Sergi López-Egea

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Barcelona
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El UAE se exhibió en las rampas de Montjuïc para firmar un doblete en la segunda etapa del Tour en Barcelona tras 168.5 km. Después de trabajar para el líder Tadej Pogacar, el mexicano Isaac del Toro llegó bien posicionado al esprint de favoritos y el esloveno le cedió el triunfo, entrando en segunda posición. El podio lo cerró Remco Evenpoel y Jonas Vingegaard, cuarto, mantiene el maillot amarillo.

En su primera participación en el Tour, Del Toro consiguió un triunfo de prestigio tras acelerar en la última subida, mientras que Pogacar frenó un poco para no distanciarle y atravesó la meta abrazado al mexicano.

Del Toro firmó la primera victoria mexicana en la ronda gala en 37 años, desde Raúl Alcalá, un triunfo que el de UAE calificó de "increíble". "Esto lo significa todo para mi, soy un privilegiado de estar en este equipo, que ha confiando en mi desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo, no me lo puedo creer, es una locura", dijo el mexicano.

Segunda etapa del Tour de France a su paso por el Garraf

Segunda etapa del Tour de France a su paso por el Garraf

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Ciclistas en la segunda etapa del Tour de France a su paso por el Garraf / Zowy Voeten / EPC

Vingegaard sigue primero con 6 segundos sobre Pogacar, que pasa al segundo puesto, mientras que Evenepoel es tercero a 15 segundos. Del Toro es cuarto a 16 y el español Juan Ayuso, que cruzó undécimo la línea de meta a 3 segundos del ganador, se coloca quinto a 19 del líder, por delante del francés Paul Seixas a 42. 

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