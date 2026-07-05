Djokovic logra ante Safiullin su victoria 106 y supera a Federer en Wimbledon

Mientras atraviesa rondas a la búsqueda de su octavo trofeo en Wimbledon y llegar a los 25 títulos del Grand Slam, más que nadie, Novak Djokovic se apuntó un nuevo registro histórico en el trasvase a cuartos de final, con el triunfo ante el ruso Roman Safiullin (7-6(6), 6-3, 3-6 y 6-3), y con 106 partidos ganados se convirtió este domingo en el jugador en solitario con más victorias en el All England Club.

La victoria en tercera ronda contra el francés Arthur Rindeknech llevaron al serbio a igualar a Roger Federer, que dejó la carrera con 105 partidos ganados en Wimbledon. Djokovic ganó a Safiullin y ya se ha quedado solo. Solo tiene por delante, en términos absolutos, a Martina Navratilova que se retiró del tenis con 120 victorias en este Grand Slam sobre hierba.

De camino a cuartos y otra vez en la pista central, logró Nole su cuarto triunfo particular ante Safiullin, un jugador que dio muy buena imagen contra el brasileño Joao Fnoseca en tercera ronda, al que ganó sin paliativos, por un triple 6-3. Fue en su día el cuartofinalista con el ránking más bajo, en el 2023.

Dos bolas de set del ruso

Procedente de la fase previa, el ruso acusó el impacto del adversario que tenía enfrente porque desperdició un puñado de oportunidades en momentos clave con todo de su lado. "Tu nombre está por todos lados", dijo Safiullin al siete veces campeón en Londres en el pasillo de salida a la cancha. Con respeto y admiración. La que mostró también en la pista. Y es que el ruso pudo ganar tranquilamente la primera manga. Tuvo dos puntos de set, con 5-2 al resto. Pero después, con 5-3 y el saque de su lado encajó el break. Le pesó la responsabilidad. Le tembló la raqueta.

Djokovic, con más de mil batallas, experto en momentos de este calado, jugó también con eso. Y sobrevivió a ese delicado momento. No perdonó y ganó el set en el desempate. Todo fue más fácil después porque Safiullin pareció asumir el adiós en el duelo y que no sería en este 2026 cuando lograra su mejor registro en Wimbledon, los cuartos de final.

Tardó tres horas y 28 minutos en lograr el serbio su victoria número 408 en un Grand Slam y ampliar su récord histórico de más victorias en partidos individuales de los grandes torneos, tanto en la categoría masculina como femenina.

Récords de longevidad

Djokovic ya está en sus novenos cuartos de final consecutivos en Wimbledon e igualó a Pete Sampras, y con 39 años y 51 días ya es el tercer hombre en la era Open en alcanzar los cuartos de final de Wimbledon con 39 años o más, después de Ken Rosewall (quien llegó a cuartos de final en 1974 con 39 años y 246 días) y Federer.

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El año pasado Djokovic llegó a semifinales, donde cayó ante Jannik Sinner. Fue la primera vez que no alcanzó la final desde 2017. Ahora pretende llegar a su undécima final en el All England Club para poder lograr su octavo Wimbledon y sellar nuevos registros.