¿Se quedó corta la Guardia Urbana en los cálculos de público?

¿Cuánta gente hubo realmente el sábado apostada en el circuito de la contrarreloj barcelonesa? Los cálculos, sucede igual en las manifestaciones políticas, siempre son difíciles de establecer a la ahora de dictar el número de asistentes a una manifestación o evento cultural o deportivo cuando no existen los tornos que enumeran el número exacto de personas que, por ejemplo, entra a un estadio de fútbol o al concierto de una superestrella del momento.

La Guardia Urbana de Barcelona cifró en 120.000 personas las que asistieron el sábado a la contrarreloj inicial del Tour, ciudadanos que aguantaron estoicamente cerca de las vallas -en algunas zonas del Eixample había varias hileras de aficionados- durante horas la llegada de los corredores y que se animaron con el paso de los vehículos de la caravana publicitaria que empezaron a circular casi un par de horas antes de la salida del Caja Rural, el primero de los 23 equipos participantes.

Casi 20 kilómetros

El recorrido por la capital catalana abarcó casi 20 kilómetros y sólo hubo un vacío significativo en la zona inicial junto a la Ronda del Litoral por la dificultad que entrañaba acercarse al lugar. Fuentes cercanas a la organización consideran que la Guardia Urbana se quedó “muy corta” en los cálculos y que hubo muchísima más gente siguiendo a pie de calle el estreno del Tour.

La organización siempre trabajó con la idea mínima de que 300.000 personas asistirían a la primera etapa y que el conjunto de público entre los tres días de estancia del Tour en Barcelona nunca bajaría de las 800.000 personas por lo que se considera que el promedio se cumplió el primer día de competición al margen de las cuentas policiales.

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Las calles del Eixample, principalmente Mallorca, Aragó y paseo de Gràcia estaban a rebosar de público e igual sucedió en Montjuïc donde sólo se encontraba vacío el tramo de descenso antes de afrontar la subida final al Estadi Olímpic. En los Alpes, por citar un ejemplo, tampoco suele haber espectadores en las bajadas de los puertos ya que es imposible divisar a los corredores que a veces alcanzan velocidades cercanas a los cien kilómetros por hora.