Will Clyburn, novena baja del Barça para el próximo curso

El Barça ha anunciado este sábado que el alero estadounidense Will Clyburn no continuará en el equipo la próxima temporada, con la que ya son nueve las bajas confirmadas en la plantilla azulgrana para el curso 2026-2027.

El vínculo de Clyburn, de 36 años, con el club catalán finalizaba el 30 de junio de 2027, pero la entidad catalana ha decidido ejercer la cláusula de corte existente en su contrato al acabar el primer curso.

El alero estadounidense llegó a Barcelona en el verano de 2025, procedente del Virtus de Bolonia, y con la zamarra azulgrana ha disputado 68 partidos (33 de Euroliga, 31 de Liga, 2 de Copa y 2 de Lliga Catalana).

13,8 puntos; 4,2 rebotes

En la máxima competición europea, fue uno de los jugadores más utilizados, tanto por Joan Peñarroya como por Xavi Pascual, y promedió 13,8 puntos, 4,2 rebotes y 1,6 asistencias en los 25 minutos de media que disputó por partido.

En la Liga Endesa, sumó una media de 12 puntos, 3,9 rebotes y 1,3 asistencias en los casi 24 minutos por partido que disputó.

La baja del estadounidense se une a las ya confirmadas de los pívots Youssoupha Fall y Willy Hernangómez, los bases Tomas Satoransky y Nico Laprovittola, el ala-pívot Miles Norris y el escolta Myles Cale, que también terminaban contrato, y del base Juani Marcos, que ha pactado su desvinculación con el club catalán. Y también a la del pívot Jan Vesely, que hace mes y medio anunció su retirada.

Noticias relacionadas

Asimismo, en el capítulo de altas, el Barça, que sigue sin tener cerrado el sustituto de Xavi Pascual en el banquillo, ha atado la llegada de los pívots Josh Nebo (Armani Milán) y Moses Wright (Zalgiris Kaunas), del base Justin Robinson (París Basketball), del ala-pívot Olivier Nkamhoua (Varese) y del escolta Agustín Ubal (Manresa), todos ellos a falta de confirmación oficial.