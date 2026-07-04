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Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas
Barcelona recibe al Tour de Francia con un despliegue de actividades gratuitas por toda la ciudad
Guía práctica para seguir el Tour de Francia en Barcelona
Barcelona se ha puesto ya el maillot para dar la bienvenida al Grand Départ del Tour de Francia 2026, que situará a la ciudad en el centro del panorama ciclista internacional entre el 2 y el 6 de julio. El jueves Barcelona volvió a abrir sus puertas a los más de 50.000 aficionados que presenciaron en la Sagrada Família la presentación de los 23 equipos y este sábado empezará la acción con la contrarreloj y la primera etapa del domingo que concluirá en la capital catalana.
Sergi López-Egea
Así se hace la contrarreloj por equipos de Barcelona: lo cuenta Juan Ayuso
Juan Ayuso sueña con los ojos abiertos. Para él, un buen Tour sería terminar entre los cinco primeros. El ‘top’ cinco esta más caro que una consumición en los bares cercanos a la Sagrada Família. Pero él lo sabe y con esa idea parte este sábado en una contrarreloj por equipos que inaugura el Tour, que abre Barcelona al universo deportivo y que será seguida por miles de personas en las calles y avenidas de la capital catalana. Lea aquí toda la información de Sergi López-Egea.
Etapas del Tour podrían suspenderse por calor extremo
El Ministerio de Interior francesa ha informado, según recoge el diario l'Équipe de que en caso de calor extremo algunas etapas del Tour de Francia podrían llegar a suspenderse. La decisión, en todo caso, dependerá de las propias prefacturas francesas cuando se activen las alertas por calor extremo.
Edificios emblemáticos
Entre los espacios que se iluminarán se encuentran la fachada del Ajuntament de Barcelona, el Palau de la Generalitat, el Palau Robert, el Recinte Modernista de Sant Pau, el Arc de Triomf, el MNAC, la Torre Glòries, la Casa Batlló, La Pedrera, la Terminal 1 del Aeroport de Barcelona-El Prat y la Font Màgica de Montjuïc, entre otros.
La iniciativa también llegará a diversos municipios catalanes con edificios singulares como el Castell de Castelldefels, L’Home del Mil·lenni de Gavà, la ermita de Sant Sebastià de Sitges, la Casa de la Vila de Torelló o la Casa de la Vila de Vilanova i la Geltrú, reforzando una celebración conjunta que convertirá a Barcelona y Catalunya en un gran escaparate internacional durante los días del Tour de França 2026.
Barcelona se tiñe de amarillo
Barcelona se teñirá de amarillo entre el 2 y el 6 de julio para celebrar la llegada del Grand Départ del Tour de França 2026. Coincidiendo con las jornadas centrales de la competición, la ciudad iluminará edificios emblemáticos, sedes institucionales y fuentes ornamentales en una acción que también se extenderá a diversos municipios de Catalunya con motivo del paso de las etapas 2 y 3.
Aparcamientos para biciletas
El Ayuntamiento de Barcelona pondrá a disposición de la ciudadanía varios aparcamientos gratuitos y vigilados para bicicletas y patinetes con motivo de las etapas 1 y 2 del Tour de Francia 2026, con el objetivo de facilitar los desplazamientos sostenibles y mejorar la movilidad durante el Grand Départ.
Con motivo del paso de la carrera, las estaciones de Bicing situadas dentro del circuito y en Montjuïc no ofrecerán servicio durante las jornadas afectadas, mientras que las estaciones del entorno permanecerán operativas con un refuerzo de su capacidad.
Guía del Tour de Francia 2026 en Barcelona: fechas, conciertos y actividades gratis del Grand Départ
El espíritu del Tour de Francia ya se siente por las calles de Barcelona. A pesar de que las bicicletas todavía no invadirán las calles, desde esta semana ya hay infinidad de actividades preparadas desde el consistorio, la Diputación de Barcelona y la propia organización del Tour de Francia para amenizar la espera.
Montjuïc, en el corazón de las etapas
Montjuïc, eje de los Juegos de 1992, estará muy presente en la Grand Départ de Barcelona al acoger las metas de las dos primeras jornadas, programadas el 4 y 5 de julio de 2026: una contrarreloj por equipos de 19,7 kilómetros y una etapa en línea de 178 kilómetros que se resolverá en un intenso circuito final con meta frente al Estadio Olímpico Lluís Companys. Dos citas destinadas a escenificar las primeras batallas entre los grandes favoritos al maillot amarillo.
Tradición catalana
La capital catalana ya estuvo presente en los recorridos de las ediciones de 1957, 1965 y 2009, y mantiene una estrechísima relación con el ciclismo cuyo escenario principal ha sido la ‘montaña mágica’ de Montjuïc. En ella se han disputado etapas de La Vuelta, la Volta a Catalunya… y de otros eventos de primer nivel como los Campeonatos del Mundo o los Juegos Olímpicos.
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