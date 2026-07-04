Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas

Edificios emblemáticos

Entre los espacios que se iluminarán se encuentran la fachada del Ajuntament de Barcelona, el Palau de la Generalitat, el Palau Robert, el Recinte Modernista de Sant Pau, el Arc de Triomf, el MNAC, la Torre Glòries, la Casa Batlló, La Pedrera, la Terminal 1 del Aeroport de Barcelona-El Prat y la Font Màgica de Montjuïc, entre otros.

La iniciativa también llegará a diversos municipios catalanes con edificios singulares como el Castell de Castelldefels, L’Home del Mil·lenni de Gavà, la ermita de Sant Sebastià de Sitges, la Casa de la Vila de Torelló o la Casa de la Vila de Vilanova i la Geltrú, reforzando una celebración conjunta que convertirá a Barcelona y Catalunya en un gran escaparate internacional durante los días del Tour de França 2026.