Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios CatalunyaIncendio La BisbalTráfico Tour 2026Instituto Josep CarrerasIsak AndicBandas juvenilesTiroteo BarcelonaOla de calorOperación salidaDespoblaciónOsos Pirineo
instagramlinkedin

En Directo

Ciclismo

Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas

Barcelona recibe al Tour de Francia con un despliegue de actividades gratuitas por toda la ciudad

Guía práctica para seguir el Tour de Francia en Barcelona

El inicio del Tour de Francia por Barcelona

El inicio del Tour de Francia por Barcelona

Ver galería

Zowy Voeten /

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Begoña González

Begoña González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Barcelona se ha puesto ya el maillot para dar la bienvenida al Grand Départ del Tour de Francia 2026, que situará a la ciudad en el centro del panorama ciclista internacional entre el 2 y el 6 de julio. El jueves Barcelona volvió a abrir sus puertas a los más de 50.000 aficionados que presenciaron en la Sagrada Família la presentación de los 23 equipos y este sábado empezará la acción con la contrarreloj y la primera etapa del domingo que concluirá en la capital catalana.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas
  2. Portugal deja a Croacia fuera del Mundial en un polémico partido y jugará contra España
  3. Anquetil, el cinco veces campeón de la ronda francesa que tuvo hijos con su hijastra y su nuera
  4. Guía práctica para seguir el Tour de Francia en Barcelona
  5. Presentación de los equipos del Tour de Francia 2026: dónde ver y horario del Grand Départ en Barcelona
  6. El Tour convierte Barcelona en la capital mundial del deporte: 800.000 asistentes y retransmitido a más de 180 países
  7. Oyarzabal castiga y Lamine se divierte en el triunfo de España contra Austria que la clasifica para octavos
  8. España - Portugal, en octavos: día, hora y dónde ver

El Tour de Francia se prepara ya para dar el pistoletazo de salida a la primera etapa

El Tour de Francia se prepara ya para dar el pistoletazo de salida a la primera etapa

El exciclista Alberto Contador (43 años), sobre sus desayunos en competición: "Me hacía una tostada de Nutella bien cargada y, a lo mejor, me apetecía un croissant que había en el buffet”

El exciclista Alberto Contador (43 años), sobre sus desayunos en competición: "Me hacía una tostada de Nutella bien cargada y, a lo mejor, me apetecía un croissant que había en el buffet”

Así se hace la contrarreloj por equipos de Barcelona: lo cuenta Juan Ayuso

Así se hace la contrarreloj por equipos de Barcelona: lo cuenta Juan Ayuso

Paraguay se encomienda al larguirucho Gill para cazar otra "utopía imposible" ante la Francia de Mbappé

Paraguay se encomienda al larguirucho Gill para cazar otra "utopía imposible" ante la Francia de Mbappé

Argentina pasa a octavos con escalofríos ante Cabo Verde: "Hubiera sido una locura perder"

Argentina pasa a octavos con escalofríos ante Cabo Verde: "Hubiera sido una locura perder"

Pues sí, dormir es de cobardes

Pues sí, dormir es de cobardes

36 años cautivado por el Tour

36 años cautivado por el Tour

Un gol de Jhon Arias guía a Colombia a los octavos de final y despide a Ghana (1-0)