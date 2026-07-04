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El inicio de la ronda francesa

Sergi López-Egea recibe el 'Plateau de la Reconnaisance' del Tour por sus 35 años cubriendo la carrera

El periodista de EL PERIÓDICO ha recibido la distinción de manos de Christian Prudhomme, director de la Grande Boucle.

36 años cautivado por el Tour

Sergi López Egea, en la salida de la contrarreloj del Tour de Francia.

Sergi López Egea, en la salida de la contrarreloj del Tour de Francia. / MANU MITRU

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En una edición especial, con el Tour arrancando desde Barcelona por primera vez en la historia de la ronda francesa, el periodista de EL PERIÓDICO Sergi López-Egea (Barcelona, 1960) ha recibido el galardón 'Plateau de la Reconnaissance', distinción entregada a quienes han cubierto 35 ediciones del Tour. Este año cumple 36 años como enviado especial.

El director general de la prueba, Christian Prudhomme, le ha entregado el galardón en los prolegómenos de la salida de la primera etapa.

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Sergi López Egea, en la salida de la contrarreloj del Tour de Francia.

Sergi López Egea, en la salida de la contrarreloj del Tour de Francia. / MANU MITRU

López-Egea, cubrió su primera Grande Boucle en 1991, coincidiendo con el primer triunfo en la general de Miguel Induráin. El periodista y autor de varios libros de cultura ciclista como 'Locos por el Tour', 'Cumbres de leyenda', 'Cuentos del Tour' y 'Cuentos del pelotón', explicará este año su 36º Tour, uno de los más especiales sin duda por su histórico inicio desde la capital catalana.

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