Así quedan los octavos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas y horarios

La fase de grupos y los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya se han disputado y ya solo quedan en liza 16 de las 48 selecciones que empezaron el campeonato. La primera ronda resuelta por eliminatoria causó desazón a equipos de ambición alta como Alemania, Senegal y Países Bajos, por mencionar algunos de los que fueron enviados a casa más pronto de lo esperado.

Casi ninguna eliminatoria se resolvió con placidez. Casi todas fueron sumamente disputadas -salvo las de Francia y España-, y presumiblemente más lo van a ser a partir de ahora con el inicio de los octavos. Inaugura la nueva ronda el Canadá-Marruecos en Houston (EEUU) y sin tiempo para la digestión vendrán los demás partidos. La selección de Luis de la Fuente, después de apear a Austria, se medirá a Portugal. Así se presentan los ocho emparejamientos.

Canadá-Marruecos

Sábado, 04/07 - 19.00 horas

Los marroquís se salvaron cuando el agua les llegaba a la nariz. Marcaron a Países Bajos en el minuto 90 para forzar la prórroga. Vinieron entonces los penaltis y para los neerlandeses eso es siempre como caerse de un barranco. Tercer Mundial consecutivo en que salieron eliminados en la tanda de penas máximas. Marruecos, un equipo con buenos peloteros, se topa ahora con uno de los anfitriones. En dieciseisavos Canadá derrotó por la mínima a Sudáfrica con un gol de Eustáquio en tiempo añadido. Apunta a última fiesta. Ante los africanos están llamados a perder, aunque nunca se sabe. Los pronósticos los carga el diablo.

Kylian Mbappe festeja su segundo gol, el tercero de Francia a Suecia, en el partido disputado en New Jersey correspondiente a los dieciseisavos de final. / AL BELLO / Getty Images via AFP

Paraguay-Francia

Sábado, 04/07 - 23.00 horas

Los paraguayos abrasaron a Alemania, que ya no es lo que era. No es fácil aceptar la decadencia, pero es lo que hay. Paraguay sometió a los germanos también en los penaltis y, a decir del seleccionador Gustavo Alfaro, fue el triunfo del pobre sobre el rico. "La camiseta que tenemos son las franjas de la tierra colorada, jugando descalzos en esa tierra con los sacrificios de los padres", dijo en su discurso viral. Ahora debe enfrentarse a la bestia francesa. El día que no te da un zarpazo Mbappé, te lo pega Dembélé, o bien Olisé, o Barcolá. O varios a la vez. A Suecia se la cepilló en un plis-plas. Bien calzada va Francia.

Brasil-Noruega

Domingo, 05/07 - 22.00 horas

Brasileños y noruegos necesitaron echar espuma de la boca para doblegar a Japón y Costa de Marfil, respectivamente. Martinelli puso a todo un país a bailar con su tanto en tiempo de descuento; Haaland puso al suyo a remar como vikingos en su celebración costumbrista. Se verán las caras en Nueva Jersey con un sorprendente dato histórico: en las cuatro veces que ambas selecciones se han enfrentado, Brasil nunca ha conseguido ganar. Dos empates y dos victorias para Noruega. Ojo al dato.

Harry Kane celebra junto a Anthony Gordon el primer gol de Inglaterra frente al DR Congo en Atlanta. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

México-Inglaterra

Lunes, 06/07 - 02.00 horas

En México viven días de vino y rosas después de la euforizante clasificación para octavos tras eliminar a Ecuador. Ahora le toca un hueso, la Inglaterra de Harry Kane. Él solito levantó la sepultura en que parecía haber enterrado el Congo a los Three Lions. Qué exhibición del delantero. Borracho de euforia, Noel Gallagher, de Oasis, pronosticó un 5-0 para los ingleses en el estadio Azteca de México. "No mames, buey", le respondió Fernando Olvera, líder de Maná. Se está calentando el partido. Kane dijo temer los efectos de la altura de la capital.

España-Portugal

Lunes, 06/07 - 21.00 horas

Luis de la Fuente valoró que la selección española jugó "a la perfección" en diversos aspectos del juego ante Austria. Una forma de decir que llega al tramo crucial del Mundial con las botas bien atadas. Portugal se benefició de un sensor en la pelota para evitar la prórroga ante Croacia, país donde el enfado es de época, como es lógico. En consecuencia, España y Portugal, cara a cara ya en octavos. Un cruce de 'prime time', de bajar rápido la persiana de la tienda que hay que correr a casa o al bar. Hay dos factores que en principio benefician a los españoles: primero, no hay quien le meta un gol a Unai Simón; segundo, el '9' portugués seguirá siendo Cristiano Ronaldo, 41 años a cuestas y se le notan.

Mikel Oyarzabal, de España, celebra un gol en los dieciseisavos de final del Mundial ante Austria en Los Ángeles. / Lavandeira Jr / EFE

Argentina-Egipto

Martes, 07/07 - 18.00 horas

Messi y los suyos sobrevivieron a una auténtica película de terror ante Cabo Verde. Cabo del Miedo, quizá. Se vieron plegarias albicelestes en la grada. Argentina lo pasó fatal, pero ya está en octavos, al igual que la Egipto de Salah, que no se quitó de encima a Australia hasta los penaltis. Ambas selecciones necesitan muchas horas de descanso antes de chocar los cuernos en Atlanta.

Suiza-Colombia

Martes, 07/07 - 22.00 horas

Los suizos siguen agarrándose a las alas de Johan Manzambi, una de las revelaciones del torneo, para coger vuelo. Por primera vez superaron una ronda eliminatoria en un Mundial. Dejaron en tierra a Argelia. Ahora les pide pista Colombia, una selección que ha gambeteado de forma vistosa en varios encuentros pero que debió aprender a sufrir para echar a la cuneta a Ghana.

Tielemans celebra el gol de Bélgica que llevó el partido a la prórroga, este miércoles en Seattle. / ALEX GRIMM / Getty Images via AFP

EEUU-Bélgica

Martes, 07/07 - 02.00 horas

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A Bélgica se le apareció la Virgen ante Senegal, selección tan talentosa como gafada. Los africanos lo tenían pan comido y, sin embargo, desfallecieron con 0-2. Remontada épica de los belgas, que pasaron de las manos a los abrazos en un santiamén (sí, dos jugadores con la misma camiseta casi se dan de tortas). EEUU se deshizo de una flojita Bosnia y ahora en Seattle los hombres de Mauricio Pochettino tienen una buena oportunidad de hacer feliz a Donald Trump. Cruce igualado.