Un gol de Jhon Arias guía a Colombia a los octavos de final y despide a Ghana (1-0)

La selección de Colombia se clasificó para los octavos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que se medirá con Suiza, tras vencer por 1-0 a Ghana con un tanto de Jhon Arias cuando apenas se jugaban 14 minutos. El gol del número 11 le bastó al cuadro de Néstor Lorenzo para sellar su boleto en un pulso en el que desperdiciaron varias jugadas claras de gol. Aún así, no hubo zozobra en una defensa que en cuatro partidos apenas ha encajado un gol.

"Vamos / Vamos Colombia / Que esta noche / Tenemos que ganar", fue el cántico que bajó hacia el campo desde las tribunas del estadio de Kansas City que se tiñó de amarillo. Antes de los ocho minutos, Jhon Córdoba cayó tras luchar por un balón y debió dejar el campo lesionado. Luis Suárez lo reemplazó y en su primera participación abrió el camino de la victoria.

El ariete centró desde la derecha y Arias apareció por el segundo poste para empujar el balón al fondo de la portería y poner el 1-0 a favor de los cafeteros. El gol no despertó a Ghana y Colombia dominó el encuentro haciendo circular el balón con mucha tranquilidad para encontrar espacios que con el paso de los minutos fueron apareciendo.

Parada impresionante

Los pocos intentos de los africanos llegaron con centros que Davinson Sánchez y Jhon Lucumi controlaron de principio a fin. Tras una gran asistencia de Gustavo Puerta, Luis Díaz erró por muy poco en una de las más claras de una primera parte. Sobre el final, una impresionante parada de Lawrance Ati Zigi ante un cabezazo de Johan Mojica evitó que Colombia duplicara su ventaja.

En el comienzo de la segunda parte, Colombia prolongó su dominio y encontró el gol por intermedio de 'Lucho' Díaz, pero la jugada fue anulada por posición adelantada. Ya cerca del final, un cabezazo de Davinson Sánchez encontró otra gran tapada de Ati Zigi y Quintero estuvo cerca de sentenciar el choque con un disparo lejano que se fue por poco.

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Ghana se adelantó con más voluntad que buenas ideas y Colombia apostó por el contragolpe. El segundo gol siguió estando cerca pero no llegó. Ocho años después de haber sido eliminada en los octavos de final de Rusia 2018 por Inglaterra, Colombia selló su pase a la misma ronda, donde le espera Suiza en Vancouver.