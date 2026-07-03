Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas

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Barcelona se ha puesto ya el maillot para dar la bienvenida al Grand Départ del Tour de Francia 2026, que situará a la ciudad en el centro del panorama ciclista internacional entre el 2 y el 6 de julio. Este mismo jueves, a partir de las 18:30 horas, Barcelona volverá a abrir sus puertas y pondrá la Sagrada Família al servicio de la fiesta del ciclismo para acoger la presentación de los 23 equipos que competirán después en la contrarreloj del sábado y la primera etapa del domingo que concluirá en la capital catalana.
50.000 personas
Unas 50.000 personas, según la Guardia Urbana, se congreron ayer entre el Recinto Modernista de Sant Pau y la basílica de la Sagrada Familia para dar la bienvenida al pelotón del Tour de Francia en Barcelona, que va a acoger por primera vez la salida oficial de la ronda francesa.
Barcelona se derrite con el Tour: “¡Pogacar, la obra de arte eres tú!”
Los turistas paseaban ajenos al momento histórico que vive Barcelona por los aledaños de la Sagrada Familia y el Recinte Modernista de Sant Pau. Quizás los más avispados se habrán preguntado qué demonios tiene la capital catalana que últimamente es el escenario de grandes eventos sin precedentes. Muchos otros, armados con ventiladores portátiles y chancletas, simplemente curiosean entre las vallas con señales amarillas que cortan la circulación en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Parece el inicio de un chiste, pero se habrá llegado a plantear alguno que ¿qué tienen en común el Papa León XIV y Tadej Pogacar más allá de que ambos han puesto patas arriba la ciudad en las últimas semanas? Probablemente no, pero para quienes entienden de ciclismo, el esloveno es probablemente la figura más similar a Su Santidad que tiene el mundo de las dos ruedas.
Abrumador éxito de la presentación de equipos
El listón estaba alto, la responsabilidad era inmensa, Barcelona tenía que cumplir en el primer acto del Tour 2026, una presentación de equipos que sirvió para que el mundo entero escuchara hablar en catalán a la ronda francesa en un momento de plácida convivencia en Catalunya. Y cumplió la ciudad gracias a un espectáculo ameno y entretenido que estuvo conducido principalmente de forma brillante por el periodista Carlos de Andrés.
La crónica completa del especialista Sergi López-Egea, aquí.
Actuación de Doctor Prats
Parón en las presentaciones. Es el momento de la actuación de Doctor Prats, con la canción del Grand Départ.
Juan Ayuso: "Estos primeros momentos están siendo impresionantes"
El Lidl-Trek subió al escenario con Juan Ayuso como el ciclista más aclamado por el público, junto a Mads Pedersen. "Estos primeros momentos están siendo impresionantes", confesó Ayuso.
Mathieu van del Pol y Jasper Philipsen suben al escenario en la presentación del equipo Alpecin-Premier Tech, acompañados por sus compañeros.
Es el turno del NSN, el equipo de Andrés Iniesta, que es la primera vez que corre desde que lo adquirió el exjugador del Barça y de la selección española.
Por primera vez en la historia, una presentación del Tour de Francia se hace íntegramente en un idioma que no es ni el francés ni el inglés. Desde el inicio, todo el acto se ha desarrollado en catalán.
David Escudé: "Es un pequeño milagro"
"Lo que queremos es trabajar junto a todos los municipios. Nunca antes un acontecimiento había conseguido que 44 municipios trabajaran al mismo tiempo. Es un pequeño milagro que ha sido posible gracias a un acontecimiento histórico. Gracias a todo el mundo por contribuir a hacerlo histórico", regidor de deportes del Ayuntamiento y Diputado delegado de Deportes de la Diputació de Barcelona
Jaume Collboni, alcalde de Barcelona: "Cuando Barcelona quiere, Barcelona puede"
"Estoy muy emocionado y orgulloso. La ciudad de Barcelona recibe este Grand Départ. Somos una ciudad con una gran afición al ciclismo y estamos muy orgullosos de los clubes ciclistas de nuestra ciudad, que han contribuido a hacerlo posible, así como de los cerca de 7.000 voluntarios que están trabajando para celebrar este gran momento que tanto esperábamos para Barcelona y Cataluña. Espero que todo el mundo lo disfrute y que volvamos a demostrar que, cuando Barcelona quiere, Barcelona puede", dice el alcalde de Barcelona.
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