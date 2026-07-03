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Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas

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Begoña González

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Barcelona
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Barcelona se ha puesto ya el maillot para dar la bienvenida al Grand Départ del Tour de Francia 2026, que situará a la ciudad en el centro del panorama ciclista internacional entre el 2 y el 6 de julio. Este mismo jueves, a partir de las 18:30 horas, Barcelona volverá a abrir sus puertas y pondrá la Sagrada Família al servicio de la fiesta del ciclismo para acoger la presentación de los 23 equipos que competirán después en la contrarreloj del sábado y la primera etapa del domingo que concluirá en la capital catalana.

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