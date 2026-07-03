El nuevo estilo de contrarreloj por equipos

El ciclismo, concretamente el Tour, busca relanzar las contrarrelojes por equipos lo que ha tratado de hacer desde 2023, cuando lo probó por primera vez en la París-Niza. Desde entonces, ha ido reforzando su modelo que empleará este sábado en Barcelona donde el que puntúa es el primer corredor del bloque que llega a meta y no el quinto como se hacía los últimos años.

Esto es lo que se verá este sábado en Montjuïc. En vez de que sea el quinto ciclista, normalmente un gregario al que se le recompensa con la victoria y el jersey amarillo para premiar luego su entrega al líder, será el jefe de filas el que salta por delante de sus compañeros y llega en solitario a la meta. Su tiempo es el que cuenta y de ahí la importancia de la 'crono' de Barcelona donde serán las estrellas del Tour las que llegaran solas estando ya en juego los primeros segundos de oro de la clasificación general.

El ataque

Pogacar, por ejemplo, llegará en solitario aunque podría hacerlo acompañado de Isaac del Toro, y lo mismo harán los Vingegaard, Ayuso (podría cruzar la meta junto al danés Skelmjose) Evenepoel (igual va acompañado de Lipowitz) y Seixas. Las diferencias pueden ser interesante ante bloques mucho más flojos y sin figuras en su nómina.

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Llegarán, en principio, todos juntos hasta las faldas de Montjuïc donde, desde allí, la estragia del equipo ya llevará a que sus jefes de fila se sitúen al frente del grupo y pasen al ataque en los 700 metros finales de acceso a las puertas del Estadi Olímpic.