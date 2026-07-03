Márquez se entrena con Pogacar: "Aquí, siguiendo a la bestia. ¿Qué os parece?"

"Hola, soy Marc, encantado de conocerte, intentaré seguirte desde aquí hasta el hotel”. Vaya dos. Pocas veces el deporte de élite consigue juntar, unir, relacionar a dos auténticos monstruos, no ya solos campeonísimos de lo suyo, de dos grandes, populares y mayoritarios deportes y/o aficiones, sino también auténtico mitos para los aficionados. Pues bien, la firma de cámaras de 360 grados, Insta360, consiguió que Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, fuese al encuentro, durante su estancia estos días en Barcelona, con motivo de la salida del Tour-2026 desde la capital catalana, del tan o más campeón, el esloveno Tadej Pogacar, ganador de todo y todos y portador del maillot arcoiris, como campeón del mundo.

El corredor esloveno, de 27 años, gran favorito, sin duda, de la prueba que arranca mañana en Barcelona, busca agrandar aún más su leyenda con el que sería su quinto Tour, y de hecho su tercero consecutivo tras haberse llevado los de 2024 y 2025 (y antes, los de 2020 y 2021). Por su parte, Márquez se encuentra en esa fase, tan conocida y experimentada por él mismo, de intentar remontar el vuelo, los triunfos y los puntos en el Mundial de MotoGP tras sufrir una cuarta operación en su hombro derecho, el auténtico martirio para ‘Il Cannibale’ durante los últimos seis años.

Marc Márquez y Tadej Pogacar intercambiaron recuerdos al final del entrenamiento. / INSTAGRAM DE MARC MÁRQUEZ

Márquez, de 33 años, es un auténtico loco de la bicicleta, bueno, al igual que su hermano Àlex y que todos, todos, los pilotos de la parrilla de MotoGP, llegándose incluso al caso de que alguno de ellos, como el veterano Aleix Espargaró, se ha sometido a prueba con un equipo profesional para saber si, realmente, estaba capacitado para competir al más alto nivel. Márquez suele entrenarse con bicicletas de la marca Mondraker, mientras que Pogacar monta en sus sofisticadas Colnago, diseñadas, desarrolladas y fabricadas, especialmente, para él y sus necesidades.

Para el piloto del ‘team’ Lenovo Ducati fue un entrenamiento exigente, pero también hubo muchos momentos distendidos. En las imágenes del vídeo se ve cómo Pogačar le dice que le ve en forma, y Marc responde que no, que el rebufo le ayuda, antes de preguntar al ciclista cómo está, y encontrarse una respuesta convicente: "¡Preparado".

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Luego, al acabar el entrenamiento, hubo intercambio de regalos: Pogacar se llevó unas botas de Márquez, y Marc un maillot firmado, antes de viajar a Italia, donde este fin de semana del 3 al 5 de julio formará parte de la World Ducati Week, la tradicional cita que este año cobra un carácter especial, porque allí en Misano, en el circuito Marco Simoncelli, se celebrará el centenario de la marca, con el regreso de una 'Race of Champions' en la que participará Márquez.