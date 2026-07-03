¿Le puede decir alguien a Deco que Oyarzabal cuesta la mitad que Julián Álvarez?

Que pase el siguiente. ¿Portugal?, venga, pues Portugal, con Cristiano Ronaldo y, peor aún, con Vitinha. Venga. España declaró anoche, después de una fase previa impecable pero aburrida, sosa, monótona, el estado de optimismo. Bueno, el mismo que rodeó el despegue del avión hacia Estados Unidos, Canadá y México.

Vale, de 100 veces que juguemos contra Austria, en 98 ocasiones el resultado sería 2-0 o 3-0 (a favor de España, claro). Es decir, anoche se produjo el resultado normal entre un país de futbolistas y un país de esquiadores. Sobre la nieve, sería 100 a 0 para ellos, sobre el césped y con botas de fútbol: 3-0 en 98 ocasiones. Tan sencillo como eso.

Pero..eso, pero a España había que verla jugar. Y había que verla desperezada. Y teníamos que saber si, en efecto, como nos había prometido Luis de la Fuente cuando se llevó a media selección en proceso de rehabilitación (se los llevó porque son los suyos, como Del Bosque se llevó a los suyos a Brasil-2014 y Luis Enrique se llevó a los suyos a Catar-2022), veríamos mejorar a los heridos, poco a poco.

Jugadores de España celebran un gol de Pedro Porro, a la derecha de la imagen. / LAVANDEIRA JR. / EFE

Y, sí, afortunadamente, anoche pudimos comprobar, insisto, era Austria, una perita en dulce, ahora toca Portugal, ¡ojito a la bestia!, que Rodri empieza a ser otra cosa, que Pedri ya aguanta y asoma y que Lamine Yamal dará el estirón, ya verán, ya, el próximo lunes ante Portugal. Se dudaba de los tres monstruos que deben fabricar la segunda estrella de España y, por lo visto anoche, están llegando. Cuatro días más e igual explotan a lo bestia.

¿Quién habló de Joan García? Yo, yo y yo. Pues bien, amigo, Unai Simón batió, anoche, todos los récords habidos y por haber de imbatibilidad en un Mundial. Ni Casillas, ni Buffon, Unai Simón, que lo sepan. Otra vez la portería a cero, cierto, los austriacos apenas le chutaron (¿le chutaron?, una vez, por 17 de España), pero ese no es un problema de Unai Simón ni de España. Mantener la portería a cero, en cuatro partidos de una Copa del Mundo, no está al alcance de muchos, bueno, de nadie.

Mikel Oyarzabal, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, por Deusto, ha marcado, en los últimos 11 partidos con España, 12 goles y ha dado seis asistencias. Números estratosféricos.

Repito, la goleada de anoche tiene, sí, claro, todos los matices que le queramos poner, empezando por la calidad y categoría de la selección de Austria (24º país en el ranking de la FIFA), pero fue un buen partido, casi un gran partido, que, sobre todo, resolvió muchas dudas, especialmente las vinculadas a los tres grandes pilares del juego (creativo) de la selección española. Para De la Fuente siempre fueron intocables pero, después de lo visto anoche, ya todos pensamos que, sí, que Rodri, Pedri y Lamine Yamal no se pueden perder un solo minuto en lo que resta de Mundial.

Y solo un apunte más, perdón, EL APUNTE. Lo de Oyarzabal es digno de estudio, pero de estudio, no solo futbolístico, sino mediático, de imagen, comercial. Este licenciado en Administración y Dirección de Empresas, por la Universidad de Deusto, ha marcado, en los últimos 11 partidos con España, 12 goles y ha dado seis asistencias.

Mikel Oyarzabal, el gran goleador de la selección española. / ETIENNE LAURENT / AFP

Oyarzabal, pura Real Sociedad en todos los sentidos, ni vive en las redes, ni polemiza, tiene un comportamiento en el campo inmaculado y mete goles, golazos, de todas las formas y facturas. Alguien le podría susurrar al oído a Deco que este muchacho vale justo, justo, la mitad de lo que piensa, o quiere, o pretende, gastarse el Barça en Julián Álvarez, que no ha ganado nada, nada, y es suplente con Argentina.

Será que alguien piensa que Oyarzabal nunca se iría de la Real. Será. Pero estaría bien pensar en él. Quien se ha gastado 100 millones en Gordon, con comisiones de 24 millones de euros pese a ser suplente con Inglaterra y persigue a Julián Álvarez por 150 (los que ofreció Florentino Pérez), podría pensar que los 75 millones de la cláusula del 9 de España es perfectamente asumible.

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Igual, incluso, se ahorrarían alguna comisión. O igual ese es el problema por el que el Barça jamás ha pensado en Oyarzabal.