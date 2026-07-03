El motivo por el que se anuló el gol de Croacia contra Portugal: un chip en el balón Trionda

La eliminación que vivió Croacia es una de las más duras en toda la historia de los Mundiales y del fútbol en general. El partido llegó al tiempo añadido con un empate a uno cuando Gonçalo Ramos, con un remate de cabeza, anotó el segundo tanto de Portugal. Pero los croatas aún no habían dicho su última palabra, un centro de Perisic rebotó en un defensor luso y el balón cayó a Mario Pasalic. El jugador del Atalanta consiguió bajar el esférico y asistir a Gvardiol, que anotaría el gol del empate.

La jugada, en detalle

Croacia había forzado la prórroga en el minuto 12 de añadido y se desató la locura entre los balcánicos. Sin embargo, el VAR comunicó a Espen Eskas, árbitro del partido, que había un posible fuera de juego. El jugador en posición incorrecta es Pasalic, el autor de la asistencia, pero los croatas argumentaban que era un jugador luso, Renato Veiga, quien había efectuado el pase al intentar rechazar el balón.

Luka Modric y compañía estaban en lo cierto, pero desconocían que Matanovic también había tocado levemente el cuero antes de que le cayera al central portugués. Por ello, el pase de Matanovic a Pasalic, aunque también había participado Renato Veiga, era fuera de juego.

Cómo se anuló el gol

¿Pero cómo se pudo tener la certeza de que Matanovic había rozado el balón? Con las cámaras es imposible detectarlo de una forma clara y poder modificar la decisión tomada inicialmente. No obstante, el balón llamado Trionda cuenta con un sensor que detecta cuando alguien o algo entra en contacto con él, por muy leve que sea ese toque. De hecho, en la retransmisión del partido apareció un gráfico en el que se muestra el contacto de Matanovic.

Un debate interminable

Con el reglamento en mano y la prueba del sensor IMU, el gol está correctamente anulado, pero el debate es otro. La pregunta que se hacen los aficionados es si se tiene que alcanzar este nivel de precisión, en el que un detalle minúsculo puede cambiar drásticamente el transcurso del partido. Un caso similar que sucede de forma habitual y causa discusión es cuando se anula un gol en posición incorrecta por la punta de la bota.

El sensor detecta que Matanovic toca el balón, sí, pero no altera ni un milímetro la dirección del balón. Se trata de un roce extremadamente leve. La tecnología puede contribuir a hacer mejor el fútbol, pero, por ahora, en muchas situaciones aún genera más confusión, crispación y debate.

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