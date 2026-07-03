Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo BarcelonaTráfico Tour 2026España - AustriaPortugal - CroaciaAsesinato AlicantePlayas BarcelonaViviendaRosalíaVenezuelaLamine YamalDespoblaciónArquitecto
instagramlinkedin

Mundial 2026

La Federación alemana obliga a Nagelsmann a dimitir y ya ha ofrecido el cargo a Klopp

El seleccionador alemán, pese a resistirse, deja el cargo tras la eliminación frente a Paraguay y la Mannschaft ya se prepara para que la dirija el extécnico del Liverpool

Julian Nagelsmann, ya exseleccionador de Alemania.

Julian Nagelsmann, ya exseleccionador de Alemania. / ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty Images via AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Julian Nagelsmann había intentado resistirse después de la dura eliminación de la selección alemana en los dieciseisavos de final del Mundial tras caer en la tanda de penaltis frente a Paraguay. De hecho, aprovechó su comparecencia de prensa posterior para afirmar que no entraba en sus planes dimitir -"no soy de los que huyen"-, y que se veía cumpliendo su contrato, que debía finalizar a la conclusión de la Eurocopa de 2028. Sin embargo, la Federación alemana (DFB) ya barruntaba que Nagelsmann no podía seguir en el cargo, teniendo claro, incluso desde hacía semanas, que si no iban bien las cosas en la Copa del Mundo, Jürgen Klopp sería el responsable de relevarlo. Y así se están dando los pasos.

Este viernes, la DFB oficializó la salida de Nagelsmann de la selección, incapaz del celebrado técnico de devolver a la senda de los éxitos a una Alemania que, desde que ganó el Mundial en Brasil en 2014, ha sido eliminada del torneo dos veces en fase de grupos (Rusia 2018 con Löw y Qatar 2022 con Hansi Flick), y esta última en dieciseisavos en Estados Unidos, México y Canadá.

“Mi principal objetivo siempre fue el éxito del equipo. Después de una decepción tan dura, el equipo merece la oportunidad de empezar de nuevo sin cargas. Quiero dar las gracias a mi cuerpo técnico, al staff y a todas las personas de la Federación que nos han apoyado, especialmente también a los jugadores, con quienes pude trabajar en un clima de confianza. Un agradecimiento especial va también para los aficionados. Nos habéis sostenido, habéis confiado en nosotros, nos habéis dado energía, incluso en las fases difíciles. Lo siento de corazón y me duele que os hayamos decepcionado y que no hayamos podido regalaros más noches de fútbol en este Mundial. ¡Os merecíais mucho más!”, señaló Nagelsmann en el comunicado difundido.

FOXBOROUGH (United States), 29/06/2026.- Jurgen Klopp, head of global soccer for Red Bull and former soccer manager, attends the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Germany against Paraguay, in Boston, Massachusetts, USA, 29 June 2026. (Mundial de Fútbol, Alemania) EFE/EPA/GREG COOPER

Jürgen Klopp ejerce de comentarista en este Mundial. / GREG COOPER / EFE

En la misma nota, además, la DFB señala que Klopp "ha mostrado su disposición inicial para asumir el cargo". El todavía director global de fútbol de Red Bull, que está ejerciendo de comentarista durante este Mundial, volvería así a los banquillos después de que hiciera oídos sordos a los cantos de sirena del Real Madrid antes de que Florentino Pérez apostara por José Mourinho.

Noticias relacionadas

Según publicó el diario Bild, Nagelsmann, cuya salida se pactó tras una reunión de tres horas mantenida este jueves, cobrará una indemnización de unos siete millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Anquetil, el cinco veces campeón de la ronda francesa que tuvo hijos con su hijastra y su nuera
  2. Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas
  3. España lidera las tres categorías del Mundial de motos ante el mosqueo general
  4. Guía práctica para seguir el Tour de Francia en Barcelona
  5. Paraguay tortura a Alemania hasta eliminarla en los penaltis (3-4)
  6. Presentación de los equipos del Tour de Francia 2026: dónde ver y horario del Grand Départ en Barcelona
  7. El Tour convierte Barcelona en la capital mundial del deporte: 800.000 asistentes y retransmitido a más de 180 países
  8. El Real Madrid se gasta diez millones en echar a Scariolo y sacar al 'antimadridista' Pedro Martínez de Valencia

La Federación alemana obliga a Nagelsmann a dimitir y ya ha ofrecido el cargo a Klopp

La Federación alemana obliga a Nagelsmann a dimitir y ya ha ofrecido el cargo a Klopp

El Tour de Francia se prepara ya para dar el pistoletazo de salida a la primera etapa

El Tour de Francia se prepara ya para dar el pistoletazo de salida a la primera etapa

Ibrahimovic convierte su ego en negocio en el plató televisivo

Ibrahimovic convierte su ego en negocio en el plató televisivo

Massimiliano Allegri, nuevo entrenador del Nápoles

Massimiliano Allegri, nuevo entrenador del Nápoles

A pie de calle. Begoña González recorre entre el público la presentación de los equipos del Tour de Francia.

El motivo por el que se anuló el gol de Croacia contra Portugal: un chip en el balón Trionda

El motivo por el que se anuló el gol de Croacia contra Portugal: un chip en el balón Trionda

Oyarzabal, la estrella imprevista del Mundial: "Yo no soy ningún líder, solo soy un tío de Eibar que intenta ayudar a todos"

Oyarzabal, la estrella imprevista del Mundial: "Yo no soy ningún líder, solo soy un tío de Eibar que intenta ayudar a todos"

¿Le puede decir alguien a Deco que Oyarzabal cuesta la mitad que Julián Álvarez?

¿Le puede decir alguien a Deco que Oyarzabal cuesta la mitad que Julián Álvarez?