La Federación alemana obliga a Nagelsmann a dimitir y ya ha ofrecido el cargo a Klopp

Julian Nagelsmann había intentado resistirse después de la dura eliminación de la selección alemana en los dieciseisavos de final del Mundial tras caer en la tanda de penaltis frente a Paraguay. De hecho, aprovechó su comparecencia de prensa posterior para afirmar que no entraba en sus planes dimitir -"no soy de los que huyen"-, y que se veía cumpliendo su contrato, que debía finalizar a la conclusión de la Eurocopa de 2028. Sin embargo, la Federación alemana (DFB) ya barruntaba que Nagelsmann no podía seguir en el cargo, teniendo claro, incluso desde hacía semanas, que si no iban bien las cosas en la Copa del Mundo, Jürgen Klopp sería el responsable de relevarlo. Y así se están dando los pasos.

Este viernes, la DFB oficializó la salida de Nagelsmann de la selección, incapaz del celebrado técnico de devolver a la senda de los éxitos a una Alemania que, desde que ganó el Mundial en Brasil en 2014, ha sido eliminada del torneo dos veces en fase de grupos (Rusia 2018 con Löw y Qatar 2022 con Hansi Flick), y esta última en dieciseisavos en Estados Unidos, México y Canadá.

“Mi principal objetivo siempre fue el éxito del equipo. Después de una decepción tan dura, el equipo merece la oportunidad de empezar de nuevo sin cargas. Quiero dar las gracias a mi cuerpo técnico, al staff y a todas las personas de la Federación que nos han apoyado, especialmente también a los jugadores, con quienes pude trabajar en un clima de confianza. Un agradecimiento especial va también para los aficionados. Nos habéis sostenido, habéis confiado en nosotros, nos habéis dado energía, incluso en las fases difíciles. Lo siento de corazón y me duele que os hayamos decepcionado y que no hayamos podido regalaros más noches de fútbol en este Mundial. ¡Os merecíais mucho más!”, señaló Nagelsmann en el comunicado difundido.

Jürgen Klopp ejerce de comentarista en este Mundial. / GREG COOPER / EFE

En la misma nota, además, la DFB señala que Klopp "ha mostrado su disposición inicial para asumir el cargo". El todavía director global de fútbol de Red Bull, que está ejerciendo de comentarista durante este Mundial, volvería así a los banquillos después de que hiciera oídos sordos a los cantos de sirena del Real Madrid antes de que Florentino Pérez apostara por José Mourinho.

Noticias relacionadas

Según publicó el diario Bild, Nagelsmann, cuya salida se pactó tras una reunión de tres horas mantenida este jueves, cobrará una indemnización de unos siete millones de euros.