El Espanyol presenta su nueva camiseta y recupera los pantalones negros tras 86 años: precios y dónde comprar

El RCD Espanyol ya ha sacado a la luz la primera equipación para la temporada 2026/27, que cuenta con un diseño clásico de la mano de Kelme. El club blanquiazul opta por una camiseta "más moderna, más urbana y más actual", según la entidad.

Las franjas verticales en blanco y azul que tanto caracterizan al club barcelonés se mantienen en el diseño una vez más, pero son reinterpretadas de una forma más limpia y contemporánea. La principal novedad de esta temporada es la aparición del negro en la equipación perica, que se puede ver en los acabados de la camiseta. Concretamente, en las mangas, el cuello y la parte inferior.

La gran novedad, pantalones de color negro

El negro aún gana más protagonismo en los pantalones, siendo el color principal de esa pieza de la equipación. Aunque el público actual está acostumbrado a ver los jugadores pericos con pantalones blancos o azules, lo cierto es que el RCD Espanyol vistió oficialmente pantalones negros entre 1910 y 1940. La entidad ha querido recuperar este elemento de potente carga histórica para conectar el pasado con el presente del club, aunque también ha presentado pantalones blancos por si los de color negro no son compatibles con algunos rivales.

Los nuevos pantalones del RCD Espanyol. / RCD Espanyol

Precios de la equipación

Camiseta de adulto: 84,99€

84,99€ Camiseta de niño: 79,99€

79,99€ Pantalones de adulto y de niño: 54,99€

54,99€ Minikit: 79,99€

El club informa que todas las prendas, que se pueden adquirir en las tiendas oficiales del Espanyol y en su página web, se han fabricado con tejidos reciclables, reafirmando el compromiso del Espanyol con la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental.

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La pretemporada del RCD Espanyol

Los pericos prevén arrancar la pretemporada el 9 de julio en la Ciutat Esportiva Dani Jarque y tienen previsto medirse ante la UE Olot y el CE Sabadell. El RCD Espanyol también viajará a Inglaterra para realizar una pequeña gira, sus rivales serán el Burnley, el Middlesbrough y el Coventry.