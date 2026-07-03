Egipto prolonga su sueño y echa a Australia en los penaltis

No era precisamente el cruce más atractivo de los dieciseisavos de final, pero Australia y Egipto fueron más allá de las previsiones poco halagüeñas y protagonizaron en Dallas un pulso infame, indigno de unos cruces de un Mundial. Solo quedó la emoción de la tanda de penaltis, en la que tuvieron más fortuna los faraones. La selección de Egipto pasa a los octavos al superar una eliminatoria mundialista por primera vez en su historia.

Hossam Abdelmaguid, el central de 25 años del Zamalek de la Liga egipcia, fue el encargado de sellar el pase africano al transformar el cuarto penalti. Antes falló dos Australia: Souttar, en el primer lanzamiento, y Herrington, el chaval de 18 años. Ryan, el meta de Levante que entró en el minuto 119, no paró ninguno. La Confederación Asiática, de la que forma parte Australia, se queda sin representantes tras el adiós de Corea, Uzbekistán, Catar, Irán, Irak y Arabia. Egipto sigue los pasos de Marruecos como segundo africano.

Ashour y autogol

Empezó con buenas intenciones el choque y una primera ocasión a los cuatro minutos con un misil de Volpato que se marchó alto por poco. Ashour, incluso, adelantó a los faraones con un cabezazo tras un centro de Hafez (m. 13). El tanto del jugador del Al Ahly fue lo único reseñable de un primer tiempo tedioso. Ni siquiera Salah, que estuvo entre algodones toda la semana por unas molestias en los isquios, ofrecía destellos de su enorme calidad. Todo era triste y líneal.

Salah golpea el balón presionado por el australiano Behich, este viernes en Dallas. / THOMAS COEX / AFP

Pudo finiquitar el pulso Marmoush a los 10 segundos de la segunda parte, pero el punta del City falló una ocasión clarísima. Australia se encontró el empate con un cabezazo en propia meta de Hany, que supo sobresalir en la batalla de despropósitos y sumó su segundo autogol del campeonato (m. 55).

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Cambio de portero

El guion apuntaba a la prórroga pero Beach, el meta australiano, tuvo que corroborarla con un paradón en un testarazo de Rabia en el minuto 93. Llegó el tiempo extra y concluyó sin sobresaltos. Puso algo más el cuadro africano y entró, incluso, el azulgrana Abdelkarim, pero la muralla oceánica se mantuvo intacta hasta los penaltis. Ryan, la apuesta de Popovic para la tanda, no paró ni uno y Egiptó prolongó su sueño