Fútbol
El Barça ya tiene más de 150.000 socios y registra un rejuvenecimiento
Ya son 151.787 los socios contabilizados por el club azulgrana, con un 20% entre 18 y 30 años
Efe
El FC Barcelona ha superado la barrera de los 150.000 socios, pasando de los 133.164 miembros registrados el 30 de junio de 2024 a los 151.787 que figuran dos años después, según ha anunciado este viernes la entidad azulgrana.
En un comunicado publicado en su página web, el club catalán destaca el rejuvenecimiento de la masa social, pues un 20% de los socios tienen entre 18 y 30 años.
Asimismo, el club destaca que el 25% de las nuevas altas de socios registradas en la temporada 2025-26 corresponden a personas menores de 15 años.
Además, la entidad cifra en más de 100.000 los miembros de las peñas del FC Barcelona, con 31.000 integrantes en Catalunya y cerca de 30.000 en el resto de España, siendo Andalucía la comunidad autónoma con una mayor presencia, con 6.500 personas
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